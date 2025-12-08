„Liga Liceelor”, în Parlament: elevii ar putea avea o competiție sportivă națională

Proiectul legislativ propune completarea Legii nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar prin introducerea Programului Național „Liga Liceelor”. Acesta ar urma să fie coordonat de Ministerul Educației împreună cu Agenția Națională pentru Sport și cu sprijinul autorităților locale. Potrivit inițiatorilor, scopul este „dezvoltarea sportului şcolar, promovarea educaţiei prin mişcare şi descoperirea tinerilor cu potenţial pentru sportul de performanţă”.

Liga ar urma să includă mai multe discipline, începând cu fotbal, handbal, baschet, volei și atletism, urmând ca ulterior să fie integrate și alte sporturi.

Parlamentarii PSD, care semnează inițiativa, spun că „România se confruntă cu o scădere semnificativă a nivelului de activitate fizică în rândul tinerilor.” Iar această lipsă de mișcare are „efecte directe asupra sănătăţii publice, disciplinei şi integrării sociale a elevilor”.

Cum va funcționa „Liga Liceelor”

Programul ar urma să creeze „o reţea naţională de competiţii sportive liceale desfăşurate pe etape locale, judeţene, regionale şi naţionale”. De organizarea și susținerea acestor evenimente ar urma să se ocupe autoritățile locale, implicate activ în derularea programului.

„Liga Liceelor” nu va implica înființarea unor noi instituții, ci un parteneriat între cele între cele deja funcționale. Inițiatorii precizează că „nu presupune crearea unor noi structuri administrative sau birocraţii suplimentare, ci se realizează prin colaborarea instituţiilor existente”.

Consiliile județene și primăriile vor pune la dispoziție „baze și facilități sportive pentru desfășurarea competițiilor”. De asemenea, acestea pot asigura „sprijin logistic, financiar sau de resurse umane” pentru organizarea ligii.

Cine plătește pentru competiție

Consiliile județene și primăriile vor sprijini competițiile prin „punerea la dispoziţie a bazelor şi facilităţilor sportive”, precum și prin „acordarea de sprijin logistic, financiar sau de resurse umane”. Potrivit proiectului, la fazele superioare ale competițiilor, primăriile și consiliile județene pot susține transportul și cazarea elevilor. Inițiatorii susțin că finanțarea programului nu necesită bani suplimentari de la buget.

Ei spun că acesta „nu generează presiuni bugetare suplimentare semnificative, fiind susţinut de redistribuirea eficientă a resurselor existente şi prin atragerea de surse externe de finanţare”.

Aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și negativ de la CES

Efectele „Ligii Liceelor” ar fi vizibile rapid, consideră parlamentarii PSD. „Ar creşte nivelul de participare a tinerilor la activităţi sportive şi s-ar reduce abandonul şcolar”. De asemenea, proiectul ar putea contribui la „îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi mentală a elevilor”.

Proiectul se află încă în faza de analiză în Senat. A primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, dar și aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social. Urmează ca Guvernul să-și exprime punctul de vedere, înainte ca inițiativa să intre la dezbatere și vot.

O competiție de fotbal între licee, cu numele Liga Liceelor Playerfy, există deja. Ea este însă o inițiativă semi-privată și extra-școlară, organizată de Federația Română de Fotbal împreună cu o asociație privată și platforma Playerfy App.