Noi reguli pentru desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare. Ce se schimbă pentru elevi, dar și pentru profesori?

Potrivit noilor modificări, în ceea ce privește organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare, elevii pot participa în cadrul unei competiții la o clasă superioară celei în care sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția, în interiorul aceluiași ciclu de învățământ (gimnazial/liceal).

Elevii care doresc să participe probe în cadrul unor olimpiade, dar care își continuă studiile în spital ori acasă, pot lua parte la probele teoretice, cu aprobarea comisiei responsabile de organizarea etapei respective a competiției școlare.

În funcție de regulamentul specific, olimpiadele școlare se vor putea desfășura și în format online, iar evaluarea lucrărilor la probele scrise se va putea face digitalizat, iar modul de evaluare a lucrărilor va fi stabilit de regulamentul fiecărei competiții.

Pentru evaluarea digitalizată a probelor scrise, la toate etapele olimpiadelor şcolare, rezultatele vor fi calculate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.

Punctajul minim necesar pentru calificarea la etapa națională a crescut

De asemenea, punctajul minim necesar pentru calificarea la etapa națională a crescut la 60%, fiind calculat la 60 de puncte (incluzând 10 puncte din oficiu) din punctajul maxim de 100 de puncte. În reglementările anterioare, minimul necesar pentru calificarea la etapa națională era de 40 de puncte.

Începând din acest an, elevii au dreptul să-și vadă propria lucrare înainte de depunerea contestației, atât la etapa județeană, cât și la etapele zonală și națională.

În regulamentele fiecărei competiții vor fi incluse criterii de departajare clare, nediscriminatorii și suficiente pentru calificare pe locuri suplimentare la etapa națională.

Potrivit ministerului, numărul de locuri locuri pentru calificarea la etapa națională a rămas același.

Elevii vor fi supravegheați audio-video

Începând din acest an, supravegherea audio-video a probelor de concurs din cadrul etapelor olimpiadelor școlare este obligatorie.

În ceea ce privește Regulamentul specific de întocmire a calendarelor de proiecte de educație extrașcolară, Categoria „Proiecte regionale” a fost asimilată categoriei „Proiecte interjudețene”, prin urmare, categoriile de proiecte de educație extrașcolară sunt: