Modalitatea de organizare a olimpiadelor și concursurilor școlare, în dezbatere publică

Ministerul Educației a anunțat luni lansarea în consultare publică a documentelor care stabilesc modalitatea de organizare a competițiilor școlare – olimpiade și concursuri școlare – și de întocmire a calendarelor proiectelor de educație extrașcolară.

Potrivit modificărilor propuse, față de prevederile actuale, se oferă posibilitatea pentru elevi de a participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția. De asemenea, elevii cuprinși într-o formă de școlarizare în spital sau la domiciliu pot să poată susține probele etapelor olimpiadelor școlare, cu excepția probelor practice, în spital, respectiv la domiciliu. Totodată se oferă posibilitatea ca olimpiadele școlare să se poată desfășura și în format online. Printre modificări se mai numără prevederea că evaluarea lucrărilor la probele scrise se poate face digitalizat, dar și dreptul elevilor de vizualizare a lucrării, înainte de depunerea contestației, atât la etapa județeană, cât și la etapele zonală și națională.

În ceea ce privește Regulamentul specific de întocmire a calendarelor de proiecte de educație extrașcolară, categoria „Proiecte regionale” a fost asimilată categoriei „Proiecte interjudețene”, prin urmare, în proiectul supus consultării publice categoriile de proiecte de educație extrașcolară sunt: naționale, interjudețene și județene/ale municipiului București.