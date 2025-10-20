Zelenski va participa la discuțiile de la Londra ale coaliției care sprijină Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că o întâlnire a coaliției (Coalition of Willing) va avea loc vineri la Londra.

O sursă din lumea diplomatică a declarat pentru Reuters că Volodimir Zelenski va călători la Londra pentru discuții la sfârșitul acestei săptămâni.

Coaliția, prezidată de premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, are ca scop obținerea unui acord de pace în Ucraina.

Zelenski a avut o convorbire telefonică cu liderii europeni după întâlnirea sa cu Donald Trump de săptămâna trecută și a confirmat că se va întâlni cu ei în curând.