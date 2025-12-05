ŞTIRI PE SURSE: Misterul banilor din afacerile imobiliare ale familiei Băluță. Un certificat de la Registrul Comerțului clarifică totul: de unde sunt sumele investite

Consultarea documentelor publice arată însă o serie de neconcordanțe între informațiile vehiculate și datele oficiale disponibile, potrivit unei analize realizate de publicația Știri pe Surse.

Sursa citată scrie că dezvăluirile virale au ignorat exact datele publice care ar fi lămurit totul.

Așa-zisele dezvăluiri despre sursa banilor investiți de familia Băluță s-ar fi prăbușit ca un castel de nisip dacă ar fi avut în vedere un banal certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Un document prezentat de Știri pe Surse arată clar structura de proprietate, vechimea, activitatea economică și situația financiară a firmei familiale BD MEDICAL 2002 SRL, invocată în ”dezvăluirile virale”.

Potrivit certificatului ONRC, firma este deținută de familia Băluță, având capital privat integral românesc și funcționând din 2003.

La acestea se adaugă datele financiare anuale, publice și ușor de consultat, care arată o evoluție solidă și constantă a companiei timp de aproape două decenii.

Datele privind sursa fondurilor erau disponibile public

Bilanțul BD MEDICAL 2002 SRL arată cifre de afaceri consistente și profituri semnificative, suficiente pentru a explica integral achizițiile prezentate în investigația Snoop.

Concret, potrivit datelor publice:

cifra de afaceri a firmei în 2024 este de 2.019.803 lei, cu un profit de 716.363 lei,

în 2023: 1.759.801 lei cifră de afaceri, 868.084 lei profit,

în 2022: 1.870.564 lei cifră de afaceri și 865.094 lei profit.

Aceste date provin din bilanțurile oficiale, disponibile public și incluse în documentația certificată de ONRC.

Nu este explicat în investigație de ce au fost omise cele trei bilanțuri consecutive care indică profituri între 700.000 și 860.000 de lei, precum și informațiile publice privind activitatea medicală a firmei, vechimea de 22 de ani și faptul că asociații sunt aceleași persoane despre care investigația Snoop sugerează că ar avea „surse neclare de bani”

Informațiile privind pregătirea și activitatea profesională, omise

Un alt aspect omis în investigație este că membrii familiei Băluță nu sunt figuranți într-o schemă imaginară, ci profesioniști medicali cu studii, specializări și venituri reale, care explică perfect posibilitatea unor investiții imobiliare.

Soția lui Daniel Băluță este doctor în științe medicale, cu o carieră academică și clinică consolidată, deci venituri semnificative, predictibile, peste media profesiei.

Cumnata acestuia, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială, profesie cu venituri peste medie și cu o traiectorie profesională clară în domeniul medical.

Părinții, Florica și Marin Băluță, sunt acționari în firma de familie încă de la început; un business construit treptat, prin muncă, cu activitate licită și continuitate documentată de peste 20 de ani.

Datele publice arată că nu e vorba despre o familie fără resurse și „pensionari misterioși”, ci despre o afacere medicală de familie, în care fiecare membru contribuie prin profesia, munca și specializarea lui.

Veniturile firmei, activitatea economică, profesiile cu venituri peste medie și parcursurile profesionale verificabile ale membrilor familiei erau disponibile în spațiul public și puteau fi consultate cu ușurință.

O prezentare realizată fără verificarea documentelor relevante

În loc să prezinte tabloul real, un business medical funcțional, profitabil și transparent, investigația creează impresia unei rețele oculte de achiziții, bazate pe „coincidențe”, insinuări și imagini cu blocuri, scrie publicația Știri pe Surse.

Adevărul, documentat oficial, este că:

● sursa banilor e complet legală și verificabilă,

● firma are vechime de peste două decenii,

● cifrele de afaceri justifică achizițiile,

● profesiile membrilor familiei explică veniturile,

● ONRC și bilanțurile publice sunt accesibile oricui – mai puțin, se pare, jurnaliștilor Snoop.

Pentru o investigație care pretinde rigoare, omiterea acestor informații fundamentale ridică mari semne de întrebare.

Promovarea investigației în context electoral

La scurt timp după publicare, materialul a fost distribuit intens pe rețelele sociale de Ciprian Ciucu, contracandidatul lui Daniel Băluță. În acest context, apar întrebări privind utilizarea investigației în disputa electorală. Tocmai de aceea, au fost verificate separat datele financiare și documentele oficiale menționate în spațiul public.

O analiză care ar fi inclus consultarea bilanțurilor, a certificatelor ONRC, a activității firmei și a informațiilor profesionale despre membrii familiei ar fi oferit o imagine diferită față de cea prezentată în material.