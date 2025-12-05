Ionuț Stroe solicită intervenția lui Nicușor Dan în cazul Legii Novak. Petiție susținută de cluburi din Superliga | Reacția lui Eduard Novak

„Am transmis Președintelui României, domnului Nicușor Dan, o petiție semnată de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită!”, a scris Ionuț Stroe pe Facebook.

Legea Novak modifică regulile din competițiile sportive naționale, stabilind că echipele trebuie să includă minimum 40% sportivi români care pot evolua efectiv pe teren.

Stroe menționează că pețiția a fost semnată și de oficiali importanți din Superligă: Mihai Rotaru (Universitatea Craiova), Iuliu Mureşan (CFR Cluj), Andrei Nicolescu (Dinamo), Mihai Stoica (FCSB), Cristian Munteanu (Oţelul Galaţi), Valeriu Iftime (FC Botoşani) și Dan Şucu (Rapid).

Stroe afirmă că legea afectează autonomia sportului

„Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată”, a adăugat Stroe.

El mai susține că măsura riscă să afecteze competitivitatea internă și să izoleze sportul românesc pe plan internațional.

„Această lege nu protejează sportul românesc, ci dimpotrivă, îl slăbește și îl izolează internațional (…) Pentru a se dezvolta, sportul românesc are nevoie de investiții, sprijin financiar, academii puternice pentru copii și juniori, școli de antrenori și management sportiv adevărate, facilități acordate investitorilor în sport, programe naționale și competiții sportive școlare, reguli europene corecte, liberă competiție și autonomie în raport cu decizia politică, nu de pașapoarte numărate în vestiar după bunul plac al parlamentarilor. Când statul impune prin lege, după modelul țărilor nedemocratice, cine are voie să intre pe teren și cine nu, înseamnă că, în plan sportiv, am pierdut deja meciul ca națiune, cel puțin în competițiile europene”, a subliniat deputatul liberal.

Replica lui Eduard Novák

Fostul ministru al Sportului Carol Eduard Novák a reacționat dur, acuzându-l pe Stroe de lipsă de rezultate în mandatul său și de faptul că nu ar avea experiența necesară pentru a evalua impactul legii.

„Fostul Ministru al Sportului, domnul Ionuț Stroe, cel mai vehement contestatar al Legii Novak, vorbește despre motivele pentru care consideră că această reglementare nu este benefică pentru sportul românesc. Sincer, pot spune că, în afară de faptul că ați apărut la televizor într-o stare incomodă, nu ați reușit să obțineți nimic semnificativ în calitatea dumneavoastră de ministru al sportului pentru România”, a scris Novak pe pagina sa de Facebook.

Novak susține că parlamentarul reprezintă cluburi care investesc masiv în sportivi străini, în detrimentul celor români, și afirmă că poziția lui Stroe ridică semne de întrebare.

„Toți cei pe care îi reprezentați sunt cluburi care cheltuiesc bugetul statului pe sportivi străini, iar sportivii români sunt adesea sabotati în acest proces. Acțiunile dumneavoastră sunt foarte ciudate, având în vedere faptul că ați fost ministru al sportului și sunteți unul dintre puținii parlamentari care nu a semnat legea. Este foarte dubios ce motiv vă ghidează și pentru cine acționați în acest sens”, a mai spus Novák.