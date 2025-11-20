Gigi Becali, reacție despre modificarea Legii Sportului

În data de 20 noiembrie 2025, Parlamentul României a transformat în lege Ordinul 500/2022, inițiat de fostul ministru Eduard Novak, integrându-l direct în Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Conform noii prevederi, care a fost suținută și de Gigi Becali, toate structurile sportive din țară sunt constrânse legal să utilizeze un procent minim de 40% sportivi români în cadrul întrecerilor interne.

Potrivit declarațiilor oficiale ale conducerii Camerei Deputaților, scopul acestei legi este de a „promova talentele autohtone și de a consolida identitatea națională în sport”.

Gigi Becali, un susținător cu rezerve: Am votat legea, acum toți trebuie să o respecte

Imediat după adoptarea legii, Gigi Becali, în dubla sa calitate de patron al FCSB și deputat, și-a exprimat poziția. Deși a votat în favoarea noii reglementări, acesta a subliniat că aplicarea ei va genera provocări imediate.

„Am votat și eu legea. Până acum, a făcut-o Novak, nu a ținut nimeni cont de ea. De acum, gata! Legea-i lege. Nu poate nimeni să o încalce””, a afirmat Becali pentru publicația Fanatik.

Cu toate acestea, el a atras atenția asupra unei probleme practice: numeroase cluburi au contracte în vigoare cu sportivi străini, ceea ce va face dificilă alinierea rapidă la cota impusă de 40%.

Sancțiuni severe, dar cu aplicare neclară

Noua legislație prevede amenzi drastice pentru cluburile care nu se conformează, cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei, conform informațiilor GSP. Totuși, textul legii lasă loc de interpretări. Acesta nu specifică dacă aceste penalități se vor aplica pentru fiecare meci în care regula este încălcată sau la finalul sezonului competițional. Această ambiguitate creează o stare de incertitudine majoră în rândul cluburilor din Liga 1 și Liga 2. Asta deoarece multe dintre ele au loturi alcătuite preponderent din jucători străini.

Experții din domeniu sunt împărțiți în privința impactului acestei legi. Pe de o parte, susținătorii o văd ca pe o oportunitate de a revitaliza sportul românesc. În acest fel s-ar acorda mai multe șanse de afirmare tinerilor talentați. „Este esențial să ne susținem sportivii, dar este necesară și o aplicare flexibilă a acestei cote”, a declarat un specialist din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

Pe de altă parte, criticii consideră că măsura ar putea scădea nivelul calitativ al competițiilor interne, afectând în special performanța cluburilor angrenate în competițiile europene. „Sportivii străini contribuie cu experiență și o altă perspectivă tehnică. Restricționarea numărului lor ar putea sărăci calitatea spectacolului sportiv”, a precizat un reprezentant al unei asociații de profil.

Modificarea legii: O încercare de a stopa declinul performanțelor

Adoptarea acestei legi survine pe fondul unui declin vizibil al rezultatelor obținute de sportivii români la nivel internațional. Încă din 2021, statisticile indicau o scădere a prezenței românilor în competițiile de elită, iar noua legislație este percepută ca o măsură menită să inverseze această tendință negativă.

Pentru a fi eficientă și echitabilă, implementarea legii necesită de urgență:

Elaborarea unor norme de aplicare detaliate;

Clarificarea exactă a modului de aplicare a sancțiunilor;

Crearea unui mecanism de monitorizare eficient la nivelul federațiilor sportive.

Succesul acestei inițiative legislative va depinde în mod direct de colaborarea dintre autorități, federații și cluburi.