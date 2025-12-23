Luca Niculescu, coordonatorul național pentru aderarea la OCDE, după adoptarea legii privind plata pensiilor private: „Demonstrăm că ne aliniem la bune practici internaționale”

Legea privind plata pensiilor private, adoptată, marți, de Camera Deputaților,, după ce a fost armonizată cu decizia Curții Constituționale a României, este așteptat de 14 ani.

Conform prevederilor inițiale ale reformei sistemului de pensii, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

În esență, aleșii au votat excluderea unui singur aliniat din legea contestată la CCR de Înalta Curte de Casația și Justiție (ICCJ) și grupulul parlamenta al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Proiectul, adoptat inițial pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pus pe traseul legislativ de Ministerul Muncii în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul asumat oficial de statul român pentru intrarea în OCDE este sfârșitul anul 2026.

„Suntem cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE”

„Prin adoptarea de către Parlament a legii privind plata pensiilor private, în aplicarea deciziei CCR, suntem cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. După cum știți, în contextul procesului de aderare la Organizație, legislația și politicile naționale au fost evaluate în raport cu standardele OCDE și cele mai bune practici într-o serie de domenii, inclusiv pensiile private. Iar adoptarea legii răspunde unei recomandări prioritare primite de la Organizație în cadrul procesului de evaluare”, a declarat Luca Niculescu, pentru Mediafax.

„Alinierea la standardele OCDE, prin adoptarea legii, va permite atingerea obiectivelor de asigurare a stabilității sistemului și predictibilității financiare pentru beneficiari. Sunt principii esențiale promovate de către Organizație în domeniul pensiilor private. De asemenea, prin adoptarea legii de către Parlament, demonstrăm că ne aliniem la bune practici internaționale și că suntem hotărâți să implementăm reformele necesare pentru a avansa în procesul de aderare la OCDE”, consideră coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Proiectul urmează să fie trimis la Palatul Cotroceni și va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial.