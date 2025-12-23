Dan Armeanu, vicepreședinte ASF, după votul final din Parlament asupa legii de plată: „Moment istoric pentru sistemul de pensii private din România”

Adoptarea legii privind plata pensiilor private, elaborată de ASF, reprezintă un moment istoric pentru sistemul de pensii private din România și putem afirma că arhitectura completă a sistemului este astăzi consolidată printr-un mecanism de plată validat și robust, care conferă soliditate și predictibilitate pe termen lung, a declarat vicepreședintele ASF.

Mai mult, subliniază Dan Armeanu, acest mecanism de plată a pensiilor nu doar protejează interesele participanților, ci asigură transformarea economiilor acumulate într-o pensie sigură și sustenabilă, contribuind la stabilitatea financiară și la dezvoltarea economiei naționale.

„Sistemul de pensii private devine astfel un pilon strategic, capabil să susțină creșterea economică și să ofere încredere într-un cadru reglementat conform celor mai bune practici internaționale. Decizia Parlamentului României marchează un pas esențial pentru sistemul de pensii private, confirmând soliditatea mecanismului de plată a pensiilor private în forma prezentată de A.S.F. la O.C.D.E. Această reglementare respectă bunele practici, principiile Uniunii Europene și standardele O.C.D.E., consolidând protecția participanților și sustenabilitatea sistemului”, a declarat vicepreședintele ASF.

Obiectivele ASF

Potrivit lui Dan Armeanu, acest moment istoric pentru sistemul de pensii private din România se suprapune cu un alt reper de excepție: atingerea unei performanțe record, prin depășirea pragului de 200 miliarde lei active totale, echivalentul a peste 11% din PIB, două borne majore care marchează maturitatea deplină a arhitecturii sistemului și confirmă rolul său strategic în economia națională.

„Este dovada că România nu doar a construit un mecanism solid și predictibil, ci a reușit să transforme economiile participanților într-un pilon de stabilitate și dezvoltare”, consideră Dan Armeanu.

În elaborarea proiectului, A.S.F. a avut în vedere:

Respectarea standardelor internaționale și a bunelor practici O.C.D.E., în contextul angajamentului României de aderare la O.C.D.E.;

Protejarea intereselor participanților, prin transformarea economiilor acumulate într-o pensie sigură și predictibilă;

Aplicarea principiului proporționalității, oferind flexibilitate în opțiunile de plată, menținând sustenabilitatea sistemului;

Respectarea integrală a dreptului de proprietate, a dreptului de garanție și a dreptului de moștenire, precum și conformitatea cu principiile constituționale, aplicabile tuturor categoriilor de pensii private.

Dan Armeanu subliniază faptul că, prin decizia din 25 noiembrie, ca urmare a celor două sesizări de cosntituționalitate depuse, Curtea Constituțională a validat în totalitate forma inițială propusă de A.S.F., singura prevedere declarată neconstituțională fiind un amendament introdus ulterior în Parlament. România dispune astăzi de una dintre cele mai echilibrate reglementări din regiune, care va deveni un model de bune practici pentru statele O.C.D.E. Acest pas ne aduce și mai aproape de obiectivul strategic al aderării României la O.C.D.E.

„Validarea de către Curtea Constituțională confirmă nu doar constituționalitatea, ci și calitatea acestui mecanism, apreciat inclusiv la nivelul O.C.D.E. Odată cu adoptarea Legii privind plata pensiilor private, am speranța că acest pas va aduce claritate inclusiv pentru cei care nu au înțeles până acum principiile de funcționare ale sistemului. Este un moment care consolidează încrederea participanților și confirmă soliditatea și predictibilitatea mecanismului de plată, fundamentat pe bune practici internaționale. Sunt convins că această reglementare va contribui la educația și stabilitatea financiară și la creșterea încrederii în sistemul de pensii private”, a conchis Dan Armeanu.