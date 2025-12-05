Prima pagină » Politic » Informații CNSAS: Candidat la Primăria Capitalei, cadru al Securității din București

Informații CNSAS: Candidat la Primăria Capitalei, cadru al Securității din București

Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primită de CNSAS.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat vineri că a primit o fișă de cadre din care rezultă că Gheorghe Nețoiu a fost „cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”.

„Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025, informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”, a transmis vineri CNSAS.

Potrivit comunicatului, verificările în acest caz sunt în curs de finalizare.

CNSAS a anunțat că a primit și procesat de la Birourile Electorale de circumscripție date pentru persoanele care candidează în 6 unități administrativ-teritoriale și 1 consiliu județean, din totalul de 14 unități administrativ teritoriale în care se organizează alegeri locale parțiale.

„Au fost procesate informații pentru 43 de persoane, dintre care 29 sunt născute după 22.12.1973 și, conform art. 2, lit. b, teza 3 din OUG 24/2008, nu se încadrează în prevederile legale”, transmite CNSAS.

