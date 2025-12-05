Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan despre stabilitatea din Guvern: „Nu imaginea contează, ci cum îți exerciți responsabilitatea”

Ilie Bolojan despre stabilitatea din Guvern: „Nu imaginea contează, ci cum îți exerciți responsabilitatea”

Premierul Ilie Bolojan a spus vineri că stabilitatea miniștrilor este esențială pentru proiectele mari ale țării.
Nițu Maria
05 dec. 2025, 16:27, Politic

Ilie Bolojan a vorbit vineri, în cadrul briefing-ului de presă de la Guvern, despre rolul stabilității într-un executiv și despre cât de mult afectează schimbările dese de miniștri proiectele majore ale țării.

El a declarat că, dincolo de percepția publică, ceea ce contează este modul în care fiecare responsabil din Guvern își face treaba și reușește să livreze rezultate.

Bolojan a explicat că funcțiile din administrație vin întotdeauna cu riscuri și presiuni, iar orice ministru se poate confrunta cu situații neprevăzute sau cu greșeli care pot declanșa crize.

„Nu problema imaginii este cea mai importantă și atunci când ai o responsabilitate, problema este cum ți-o exerciți și care sunt rezultatele. În mod real, schimbările frecvente de miniștri nu ajută la proiecte pe termen lung, la o anumită predictibilitate, la rezultate constante și deci niciodată nu am susținut schimbări frecvente”, a spus el.

Premierul a explicat că pozițiile din Guvern nu sunt simple și că orice demnitar se poate confrunta oricând cu situații critice. „Atunci când ești pe o anumită poziție, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze. Se pot întâmpla lucruri din domeniul tău de responsabilitate, se pot întâmpla accidente, poți să faci greșeli și apar astfel de situații”, a afirmat Bolojan.

El a mai explicat și că proiectele mari necesită timp. Ca exemplu, Bolojan a menționat procesele complexe prin care trec programe precum PNRR.

„Gândiți-vă ce înseamnă să renegociezi un program de tip PNRR care înseamnă 30.000 de proiecte, 21 de miliarde de euro, jaloane și așa mai departe. Ca să faci asta, îți trebuie echipe foarte puternice și îți trebuie luni de zile. Trebuie să le implementezi, trebuie să verifici contracte, nu sunt lucruri foarte simple.”, a spus premierul.

Premierul a precizat și că performanța miniștrilor trebuie evaluată constant și că o analiză mai amplă ar putea avea loc la începutul anului viitor.

„Fiecare ministru se validează în fiecare zi prin ceea ce face și, da, în mod periodic, pot fi făcute analize legate de ceea ce facem fiecare dintre noi. Probabil că la începutul anului viitor se poate face un prim bilanț, cel puțin după o jumătate de an”, a spus Ilie Bolojan.

