Trafic, termoficare, transparență. Iată ce cer bucureștenii de la viitorul primar al Capitalei înainte de vot

Jurnaliștii MEDIAFAX au mers prin mai multe zone din București, într-un moment în care campania electorală este în ultima ei săptămână, pentru a lua pulsul locuitorilor înainte de alegerile pentru Primăria Generală, programate duminică, 7 decembrie.

Întrebați dacă vor merge la vot, mulți dintre respondenți au spus că își vor exercita dreptul, considerând că viitorul primar are un rol crucial în gestionarea problemelor cotidiene ale Capitalei. Alții, însă, s-au arătat indeciși sau dezamăgiți de ofertele electorale.

Întrebat despre prioritățile pe care ar trebui să le aibă viitorul edil, majoritatea bucureștenilor au menționat traficul, infrastructura și calitatea serviciilor publice. Printre problemele cel mai des invocate se numără blocajele rutiere, transportul în comun, starea drumurilor, lipsa parcărilor și gestionarea spațiilor verzi.

Problema traficului

Cetățenii capitalei percep traficul ca una dintre cele mai importante priorități ale viitoarei administrații.

Maria, în vârstă de 28 de ani, doctorandă a spus: „Cea mai mare problemă a mea în București e traficul și că nu merg autobuzele cum ar trebui să meargă. Pentru că dacă ar merge transportul public bine, n-ar mai fi nevoie de atâtea mașini. E un ciclu vicios”, adăugând că viitorul primar ar trebui să se axeze pe fluidizarea traficului.

Pentru Florian traficul reprezintă, de asemenea, o problemă: „În primul rând, neapărat trebuie făcut ceva în privința traficului. Traficul trebuie reorganizat, pus la punct, pentru că e un haos total”.

„Având în vedere traficul, care este infernal în București. Trebuiesc suplimentate mijloacele de transport în comun față de ceea ce există la ora actuală. Mă refer pentru tot Bucureștiul”, ne-a spus Traian, 55 de ani, avocat.

O doamnă care a rămas anonimă a punctat problema parcărilor „circulație cu fluidizare și parcări”.

Salubritate și spații verzi

O altă prioritate identificată de bucureștenii cu care am vorbit a fost curățenia stradală și gestionarea spațiilor verzi.

„Pe urmă, partea de salubritate. Cred că partea asta de administrație care ține de salubritate la fel. Nu e pusă deloc la punct și trebuie organizată cumva. Pentru că-s gunoaie pe străzi. Nu știu, mi se pare că oamenii nu-și fac treaba și cineva nu ține evidența acestor aspecte”, ne-a spus Florian.

Privind salubritatea, Simona ne-a spus: „În primul rând e vorba de curățenie. Sunt sectoare, chiar și aici zona unde ne aflăm, în care cred că se mătură, se adună gunoiul, frunzele și alte chestii o dată pe lună sau o dată la două săptămâni. Sunt zone de promenadă care nu sunt iluminate”.

Despre același aspect, Traian a susținut: „Ar mai fi problema poluării din trafic și nu numai, prin efectuarea unei centuri verzi a capitalei. Mă refer la o centură din pădure. Astea ar fi cele mai stringente probleme pe care le are Bucureștiul în perioada asta”.

Maria a spus: „Problemele cu parcul IOR, cu tăierea de copaci, amenda este foarte mică”.

Rețeaua de termoficare

Furnizarea de apă caldă și căldură rămâne o preocupare a populației capitalei.

Liviu, un avocat de 59 de ani ne-a spus: „În primul rând cu termoficarea, dar aici ține de capacitatea tehnică a celor care fac și de posibilitățile societăților care lucrează efectiv, multe, puține, foarte multe investiții. Prioritizarea aș da înnoirii conductelor pentru termoficare, apă curentă, apă caldă și așa mai departe”.

„Eu vara asta am avut o lună întreagă apă caldă tăiată. Mie mi-ar plăcea să avem apă caldă. Cred că ar trebui să se continue lucrările la sistemul de termoficare și cred că ar trebui rezolvat odată”, ne-a spus Horia, un student de 20 de ani.

Urbanism și reabilitarea clădirilor cu risc seismic

Starea clădirilor din București și lipsa investițiilor în reabilitarea în special a clădirilor cu risc seismic provoacă îngrijorare.

„O bună parte din Bucureștiul vechi care este lăsat în paragină și sunt clădiri istorice în care nu s-a investit deloc în ultimii ani. Cred că pe aici. Doamne ferește, în caz de cutremur de ceva, sunt clădiri vechi care nu s-au reabilitat. Nu înțeleg cum de atâția ani de zile putem să trăim într-un oraș în care s-au tăiat blocuri și clădiri vechi cu bulină și nimeni nu se gândește la chestia asta”, a mai spus Florian.

Simona ne-a spus: „Să se respecte PUG-urile, PUZ-urile aflate în vigoare. respectarea legislației în domeniul construcțiilor, a vizelor pentru amplasamente, fie că este un monument de for public, fie că este o plăcuță, fie că se construiește, se ridică o casă. Sunt foarte multe zone care par la limita existenței. Sunt și zone, spre exemplu, în sectorul 3, uitate de lume. Dacă schimbi din 3 în 3 ani bordurile, asta nu înseamnă că ai făcut ceva pentru comunitate”.

Transparență și gestionarea bugetului public

O altă prioritate a bucureștenilor este gestionarea corectă a finanțelor publice locale dar și o comunicare mai deschisă față de cetățeni.

Un domn care nu a vrut să fie identificat a spus: „Să fie transparentă cheltuială pe care o fac. Că impozitele se strâng. În primul rând și în primul rând ar trebui ca primarul să reprezinte interesul cetățeanului”.

Despre acest aspect, Simona ne-a mai spus. „Să fie deschis cu cetățenii, să nu se baricadeze într-un birou, să apară numai când e Paștele și Crăciunul. Să gestioneze banul public cu parcimonie, iar la solicitările cetățenilor să răspundă cu celeritate”.

Un alt tânăr a subliniat că este necesară prezența decidenților în spațiul public pentru a stabili un contact cu populația, în special cu tinerii: „ Indiferent cine o să fie el. Să fie cât mai transparent, să fie transparent pe social media, să fie transparent cu oamenii, să posteze, să zicem, pe social media, deși lumea nu se uită, de exemplu, pe Instagram, la pagina primăriei generale. Dar, totuși, cred că tinerii o să înceapă să se uite și cred că e o chestie importantă”.

Poziționarea față de centralizarea administrației și desființarea sectoarelor

O parte din locuitorii intervievați s-au pronunțat și pe reorganizarea administrativă și bugetară a capitalei.

„Sunt de acord cu planul urbanistic comun cu administrare unică, adică renunțarea la sectoare, la împărțirea asta”, ne-a spus Mihai.

Despre acest subiect, Liviu a spus: „Nu sunt pentru desființarea sectoarelor. Se face un oraș prea mare și e greu de controlat, administrativ”.

În plus, Elena, pensionară, a spus: „Să se păstreze primăriile de sector, să nu existe o primărie generală, pentru că mi se pare că nu se va da atenție zonelor limitrofe și cât mai depărtate de centru”.

În urma discuțiilor cu bucureștenii, prioritățile populației sunt dominate de fluidizarea traficului și modernizarea urgentă a transportului public. O altă prioritate majoră este remedierea crizei termoficării, dar și îmbunătățirea drastică a salubrității și gestionării spațiilor verzi, precum și aplicarea legilor în urbanism și reabilitarea clădirilor cu risc seismic. Pe lângă acestea, se cere o schimbare în administrație, punând accentul pe transparența cheltuirii banului public, eficiență și o comunicare deschisă cu cetățenii.