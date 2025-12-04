Ilie Bolojan despre moţiunea de cenzură care va fi depusă vineri: Se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul

Premierul Ilie Bolojan a comentat joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, că în această situaţie se va urma procedura parlamentară şi va fi testată susţinerea acestuia.

Întrebat în cadrul vizitei oficiale din Austria despre şansele moţiunii împotriva cabinetului său, Bolojan a declarat că „în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”.

Senatorul Ninel Peia, din grupul Pace – Întâi România, a anunţat că Opoziţia pregăteşte moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Moțiunea este intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”.

Potrivit acestuia, moțiunea va fi depusă vineri, 5 decembrie.