Kelemen Hunor: O moțiune de cenzură votată din coaliție ar însemna destrămarea guvernării

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la Digi24, că nu există nicio intenție ca vreun partid din coaliție să voteze împotriva Cabinetului. „Dacă cineva din coaliție votează moțiunea de cenzură, înseamnă că această coaliție s-a destrămat”, a afirmat liderul UDMR.

Majoritatea parlamentară rămâne stabilă

În ciuda unor tensiuni procedurale, Kelemen Hunor susține că majoritatea parlamentară este stabilă. El subliniază că, în prezent, nu există semne că guvernul ar putea cădea: „Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea”.

Plecarea unui ministru nu afectează coaliția

Referindu-se la recentul plecarea unui ministru, liderul UDMR a spus că acest lucru nu afectează stabilitatea guvernamentală: „Pleacă miniștri, vin alți miniștri. Guvernul și coaliția merg mai departe”. Kelemen Hunor a precizat că USR va propune în scurt timp un înlocuitor.

Ministerul Apărării trebuie condus de civili

În contextul criticilor legate de lipsa studiilor militare ale fostului ministru al Economiei, Kelemen Hunor a afirmat că, în contextul războiului din Ucraina, Ministerul Apărării trebuie condus de un civil: „Deciziile politice trebuie luate de civili, nu de militari. Important este ca viitorul ministru să înțeleagă sistemul și să-l poată conduce”.

Președintele UDMR a criticat lipsa echipamentelor antiaeriene pe linia de frontieră unde intră frecvent drone: „Să ridici avioanele F-16 de fiecare dată când intră o dronă e de neconceput. Să nu ai tunuri sol-aer sau mitraliere anti-aeriene este greu de explicat oamenilor”.

Chestorul Senatului, Ninel Peia, a declarat joi că moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – un Guvern fără USR” ar avea deja sprijinul politic necesar pentru a fi adoptată, afirmând că negocierile cu PNL, PSD, AUR și reprezentanții minorităților ar asigura majoritatea cerută.