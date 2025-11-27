Ninel Peia susține că moțiunea „România nu este de vânzare – un Guvern fără USR” are voturile necesare pentru a trece: „Bolojan va pleca de la guvernare”

Ninel Peia, reprezentant al Grupului Parlamentar Pace-Întâi România, a declarat joi, la RealitateaTV, că moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – un Guvern fără USR” nu doar că a strâns semnăturile necesare, ci ar fi obținut și cele 233 de voturi pentru a trece în plen.

Potrivit acestuia, sprijinul ar veni din partea parlamentarilor de la AUR, precum și din rândul unor membri PNL, PSD și ai minorităților.

„Îi mulțumesc lui George Simion”. Peia afirmă că Bolojan „a fugit de presă”

„Din această cauză, credeți-mă, premierul Bolojan a fugit de presă pentru că trebuia să dea explicații. În același timp, le mulțumesc colegilor senatori și deputați, parlamentarilor de la AUR și, în special, lui George Simion, pentru că au înțeles că este nevoie să ne unim forțele la nivel de țară și de Parlament”, a afirmat Peia în intervenția sa televizată.

Senatorul a insistat că negocierile purtate în ultimele zile au fost „fructuoase”, iar rezultatul final ar fi deja stabilit: „Moțiunea va avea cele 233 de voturi necesare, indiferent de deciziile partidelor.”

Peia: „Bolojan, în brațe cu USR, va pleca de la guvernare!”

Ninel Peia a încheiat declarațiile cu un mesaj tăios la adresa premierului:

„Domnul Bolojan, în brațe cu USR, va pleca de la guvernare!”.

Anunțul moțiunii, întrerupt în plen

Moțiunea urma să fie anunțată oficial, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, însă momentul a fost tensionat: președintele de ședință i-a tăiat lui Ninel Peia microfonul.