Scandal în Parlament: Ninel Peia, oprit la microfon când anunța moțiunea „România nu este de vânzare – Un Guvern fără USR”

Senatorul Ninel Peia a fost întrerupt în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, miercuri, chiar în momentul în care urma să anunțe depunerea moțiunii de cenzură „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”. Președintele de ședință, Sorin Grindeanu, i-a tăiat microfonul, stârnind reacții în sală.

Moțiunea, inițiată de parlamentari ai grupului PACE, vizează retragerea încrederii acordate Guvernului.

Parlamentarii AUR au anunțat că vor semna și ei moțiunea, oferind opoziției un sprijin semnificativ în încercarea de a demite Executivul.

Conform Constituției și Regulamentului ședințelor comune, Camera Deputaților și Senatul pot retrage încrederea Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, care trebuie susținută de majoritatea aleșilor.

O moțiune poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al parlamentarilor și se comunică Guvernului în ziua depunerii. Dezbaterea are loc după trei zile de la prezentarea în plen. În cazul în care moțiunea este respinsă, semnatarii nu mai pot iniția o nouă moțiune în aceeași sesiune, cu excepția situației în care Guvernul își angajează răspunderea conform Articolului 114 din Constituție.