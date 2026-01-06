Slovenia va organiza alegeri parlamentare pe 22 martie

„Vreau ca alegerile să se desfășoare în mod corect și voi fi atentă la dezinformare și manipulare, inclusiv din străinătate”, a declarat președinta Natasa Pirc Musar, potrivit Associated Press.

Votul pentru adunarea de 90 de membri este considerat un test pentru guvernul liberal, care se confruntă cu provocarea partidelor populiste de dreapta.

Țara alpină cu 2 milioane de locuitori s-a separat de fosta Iugoslavie comunistă în 1991 și a aderat la NATO și la UE în 2004.

Guvernul de coaliție al prim-ministrului Robert Golob a venit la putere în 2022, după ce l-a învins pe predecesorul său populist Janez Jansa, care era considerat că împinge națiunea tradițional moderată spre dreapta.

Sub conducerea lui Golob, Slovenia a recunoscut statul palestinian, în timp ce opoziția l-a acuzat că încetinește economia.

Conform legii, parlamentul trebuie să se întrunească în termen de 20 de zile de la alegeri. Musar are apoi la dispoziție încă 30 de zile pentru a numi un prim-ministru desemnat, susținut de majoritatea parlamentarilor.

Ea a făcut apel marți la „o comunicare respectuoasă, responsabilă și tolerantă în timpul campaniei electorale”.