Radu Miruță confirmă: „Da, iau două salarii”. Controversă despre indemnizațiile cumulate

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a recunoscut public că primește două salarii din bani publici - unul de ministru și unul ca parlamentar - și a explicat că acest lucru este permis de lege. Declarațiile sale, făcute într-o emisiune TV, au reaprins discuțiile despre transparența veniturilor în politică și percepția publică asupra claselor politice, scrie cotidianul Gândul.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
19 dec. 2025, 10:16, Politic

Radu Miruță a declarat, la emisiunea România Politică de pe Prima News, că încasează 12.000 de lei ca ministru și 10.800 de lei ca parlamentar. El a precizat că legislația actuală permite cumulul celor două indemnizații. Ministrul a adăugat că nu consideră această situație o problemă în sine. Mai ales că legea prevede clar dreptul de a primi salariu pentru ambele funcții.

Miruță a mai spus că Parlamentul îi acoperă cazarea în București. A menționat faptul că a ales, totuși, o singură locuință. El ar fi avut opțiunea de a beneficia de cazare și din partea Guvernului, și din partea Parlamentului, mai scrie Gândul.

Radu Miruță: „Sigur, iau și de la Parlament”

În același interviu, ministrul a explicat cu expresie directă că „iei salariu și de parlamentar, și de ministru, așa e legea”. Această reacție reflectă o practică existentă în sistemul românesc atunci când o persoană deține simultan funcții executive și legislative. El a subliniat, de asemenea, că nu s-a mutat din apartamentul în care locuia anterior, situat în zona Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, denunțând astfel criticile legate de un posibil avantaj material.

Declarațiile lui Miruță au declanșat reacții mixte în spațiul public. Pe de o parte, susținătorii argumentează că oficialul respectă strict legislația în vigoare. Iar practicile de acest tip nu sunt unice în Europa. Pe de altă parte, critici politici și analiști avertizează că încasareaa două indemnizații poate afecta încrederea cetățenilor în politicieni. Mai ales într-un context în care transparența și responsabilitatea sunt tot mai cerute de societatea civilă.

Potrivit legislației române, cumulul indemnizațiilor pentru funcțiile parlamentare și ministeriale este permis când o persoană deține ambele mandate în același timp. Această situație, deși legală, apare relativ rar și stârnește discuții despre etică și așteptările publice privind responsabilitatea în funcțiile publice.

