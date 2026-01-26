Radu Miruță, discuții în Germania despre achizițiile din programul SAFE: „Vom aborda aceste discuții nu doar cu Germania, ci cu toate țările cu care vom face achiziție în comun”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit luni despre proiectele incluse de România în aplicația de finanțare prin programul european SAFE, dar și despre discuțiile externe care urmează să aibă loc pe această temă.

Întrebat dacă subiectul achizițiilor comune prin SAFE va fi abordat în cadrul vizitei oficiale la Berlin, marți și miercuri, unde va merge alături de premierul Ilie Bolojan și alți membri ai Guvernului, ministrul Apărării a spus că aceste discuții sunt deja programate.

Miruță a explicat că vor avea loc întâlniri între premierul României și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, dar și o discuție bilaterală între acesta și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Programul SAFE va fi unul dintre subiectele centrale.

„Discuțiile programate sunt cu entități guvernamentale. Va exista o discuție a domnului premier cu Cancelarul Germaniei și va exista o întâlnire bilaterală a mea cu ministrul Pistorius al Apărării. Da, evident că vom aborda și astfel de subiecte”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruță a declarat că, în cadrul programului SAFE, o parte dintre achizițiile României sunt realizate în comun cu alte state europene, iar pentru unele dintre ele Germania este lider de achiziție.

Ministrul a afirmat că acest aspect presupune nu doar negocieri legate de preț, ci și discuții cu Germania privind producția și implicarea industriei naționale de apărare.

„Achiziția în comun înseamnă un preț mai mic obținut dintr-o comandă mai mare, dar înseamnă și ca parte din ceea ce se produce să încercăm să fie localizat în România, chiar dacă nu cumpărăm noi singuri”, a explicat Miruță.

Acesta a adăugat România este interesată ca o parte din producție să fie realizată pe plan intern, însă acest lucru depinde de dimensiunea comenzii și negocierile cu partenerii externi.

„Suntem în discuții și suntem interesați să se întâmple în România și asta se poate realiza doar prin discuții”, a spus Miruță.

„Aceste achiziții SAFE nu vor merge cu șmecherii. Dacă își face cineva planul să obțină anumite criterii care să-l avantajeze, vă spun că nu există această opțiune. Prioritar este exclusiv interesul României”, a afirmat ministrul Apărării.