Germania vrea să acorde serviciilor secrete puteri extinse

Cancelarul Friedrich Merz și oficialii germani susțin că, după cum țara și-a ajustat politica de apărare după invazia Rusiei în Ucraina, este necesară o transformare similară în domeniul inteligenței, mai precizează Politico.

BND, înființat în 1956, a fost construit cu reguli stricte pentru a evita abuzurile din perioada nazistă. Agenția are atribuții limitate, concentrându-se pe colectarea de informații fără puteri legale ample de intervenție. De asemenea, legislația privind protecția datelor îi obligă să anonimizeze informațiile înainte de a le partaja cu partenerii externi.

Cu toate acestea, autoritățile germane consideră că aceste restricții nu mai sunt potrivite într-o lume confruntată cu amenințări hibride, atacuri cibernetice și sabotaj, în special din partea Rusiei.

Germania, dependentă de informațiile americane

În ultimii ani, Germania s-a bazat puternic pe informațiile furnizate de SUA pentru a preveni atacuri sau tentative de destabilizare. Totuși, acestă dependență a devenit o problemă strategică. Mai ales după ce Washington a folosit temporar oprirea schimbului de informații cu Ucraina ca instrument politic.

„Dacă SUA ar alege să acționeze independent, Germania trebuie să fie capabilă să se susțină singură”, a afirmat Marc Henrichmann, președintele comisiei parlamentare pentru servicii de informații.

Extinderea puterilor BND

Guvernul german a crescut deja bugetul BND cu 26%, la 1,51 miliarde de euro în 2024. Reforma propusă ar putea permite agenției să efectueze operațiuni cibernetice ofensive și acțiuni de sabotaj. De asemenea, ar putea să utilizeze tehnologii avansate precum inteligența artificială.

Schimbările vor fi activate doar în situații excepționale, aprobate de Consiliul Național de Securitate și parlament.

Reforma stârnește dezbateri aprinse în Germania, unde protecția libertăților individuale și frica de supraveghere excesivă rămân sensibile din cauza istoriei naziste și a poliției secrete est-germane (Stasi).

Susținătorii reformei susțin că, într-un mediu global din ce în ce mai agresiv, țara nu-și mai poate permite restricții care îi limitează capacitatea de apărare.

Proiectul va fi dezbătut în Bundestag toamna acestui an, în contextul în care Europa își reevaluează politicile de securitate și relațiile transatlantice.