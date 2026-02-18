Prima pagină » Știri externe » Germania vrea să acorde serviciilor secrete puteri extinse

Germania vrea să acorde serviciilor secrete puteri extinse

Germania plănuiește o reformă majoră a serviciului său de informații externe, Bundesnachrichtendienst (BND), pentru a reduce dependența de Statele Unite și a consolida independența strategică. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor că Washington ar putea restricționa sau condiționa schimbul de informații cu aliații europeni, arată Politico.
Germania vrea să acorde serviciilor secrete puteri extinse
Victor Dan Stephanovici
18 feb. 2026, 12:04, Știri externe

Cancelarul Friedrich Merz și oficialii germani susțin că, după cum țara și-a ajustat politica de apărare după invazia Rusiei în Ucraina, este necesară o transformare similară în domeniul inteligenței, mai precizează Politico.

BND, înființat în 1956, a fost construit cu reguli stricte pentru a evita abuzurile din perioada nazistă. Agenția are atribuții limitate, concentrându-se pe colectarea de informații fără puteri legale ample de intervenție. De asemenea, legislația privind protecția datelor îi obligă să anonimizeze informațiile înainte de a le partaja cu partenerii externi.

Cu toate acestea, autoritățile germane consideră că aceste restricții nu mai sunt potrivite într-o lume confruntată cu amenințări hibride, atacuri cibernetice și sabotaj, în special din partea Rusiei.

Germania, dependentă de informațiile americane

În ultimii ani, Germania s-a bazat puternic pe informațiile furnizate de SUA pentru a preveni atacuri sau tentative de destabilizare. Totuși, acestă dependență a devenit o problemă strategică. Mai ales după ce Washington a folosit temporar oprirea schimbului de informații cu Ucraina ca instrument politic.

„Dacă SUA ar alege să acționeze independent, Germania trebuie să fie capabilă să se susțină singură”, a afirmat Marc Henrichmann, președintele comisiei parlamentare pentru servicii de informații.

Extinderea puterilor BND

Guvernul german a crescut deja bugetul BND cu 26%, la 1,51 miliarde de euro în 2024. Reforma propusă ar putea permite agenției să efectueze operațiuni cibernetice ofensive și acțiuni de sabotaj. De asemenea, ar putea să utilizeze tehnologii avansate precum inteligența artificială.

Schimbările vor fi activate doar în situații excepționale, aprobate de Consiliul Național de Securitate și parlament.

Reforma stârnește dezbateri aprinse în Germania, unde protecția libertăților individuale și frica de supraveghere excesivă rămân sensibile din cauza istoriei naziste și a poliției secrete est-germane (Stasi).

Susținătorii reformei susțin că, într-un mediu global din ce în ce mai agresiv, țara nu-și mai poate permite restricții care îi limitează capacitatea de apărare.

Proiectul va fi dezbătut în Bundestag toamna acestui an, în contextul în care Europa își reevaluează politicile de securitate și relațiile transatlantice.

Citește și

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Categoria de pensionari români care pierd 200 lei la pensie, în 2026
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor