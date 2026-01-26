Radu Miruță s-a întâlnit cu vicepreședintele Lockheed Martin pentru discuții despre înzestrare

Discuțiile dintre Miruță și Raymond Piselli au vizat stadiul programelor de înzestrare cu sisteme de înaltă tehnologie produse de Lockheed Martin și accelerarea proceselor de modernizare a tehnicii aflate în dotarea Armatei României, ca parte esențială a consolidării capacităților naționale de apărare.

Printre proiectele comune de succes menționate se află găzduirea, la Baza Aeriană Fetești, a Centrului European de Instruire F-16, al doilea astfel de centru după cel din SUA.

Potrivit ministrului Apărării, Baza de la Fetești este „manifestată sub aspectul angajamentului țării noastre de a oferi piloților români și celor din statele partenere ale NATO, inclusiv Ucraina, un mediu de pregătire la cele mai înalte standarde, cu acces la resurse tehnice și expertiză de ultimă generație”.

În comunicatul de presă emis de MApN se anunță și că în cadrul întâlnirii s-a discutat transferul de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare naționale.