Parlamentul francez nu a ajuns la un acord privind bugetul anului viitor

Negocierile din cadrul comisiei mixte, formată din membri ai ambelor camere ale Parlamentului Franței, s-au încheiat fără rezultat după mai puțin de o oră de discuții.

Premierul Sebastien Lecornu a anunțat că luni va începe consultări cu principalii lideri politici pentru a stabili eventuale scenarii și a adăugat că anul acesta, Parlamentul nu va putea vota un buget complet anul acesta.

În urma acestui eșec, Guvernul de la Paris ar putea da o ordonanță de urgență care să permită statului să continue cheltuielile, colectarea taxelor și împrumuturile în 2026, până la adoptarea unui buget definitiv.

Privind acest scenariu, Guvernatorul Băncii Centrale a Franței, François Villeroy de Galhau, a avertizat că o astfel de soluție este temporară.

Franța are un deficit bugetare de 5.4%, cel mai mare din zona euro, iar Lecornu insistă ca deficitul să fie menținut sub pragul de 5% în 2026, după ce a renunțat deja la obiectivul inițial de 4.7%, în urma concesiilor făcute pentru a obține sprijinul socialiștilor.

Senatul a aprobat luni un proiect de buget pentru 2026 cu un deficit de 5,3%, după ce conservatorii au blocat majorările de taxe menite să acopere un deficit mai mare decât cel anticipat în bugetul de asigurări sociale, votat anterior de camera inferioară.

Negocierile pentru buget au fost dificile, iar aritmetica parlamentului francez a dus la căderea a trei guverne după alegerile anticipate din iunie 2024.