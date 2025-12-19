Kaufland va deschide magazine de dimensiuni mai reduse decât formatul clasic  

În ciuda dimensiunii reduse, directorul general pentru Cehia, Sven Reinhard, subliniază că clienții nu vor fi nevoiți să facă compromisuri în privința sortimentului sau a experienței de cumpărare. Chiar și în acest format mai mic, Kaufland oferă peste 13.000 de produse, inclusiv raioane asistate cu specialități regionale, potrivit publicației Lebensmittel Zeitung. În plus, există spațiu și pentru promoții non-food, cum ar fi o prezentare compactă a brandului Parkside, notează retaildetail.eu.

Prin acest concept compact, Kaufland răspunde schimbărilor de comportament ale consumatorilor. „Clienții vor să cumpere mai rapid și mai eficient, fără a fi nevoiți să parcurgă distanțe mari”, explică Reinhard. Formatul mai mic ar trebui să permită Kaufland să deservească și locații unde dimensiunea tradițională nu este potrivită, precum Veselí nad Lužnicí, un oraș cu puțin peste 6.500 de locuitori.

Orientare spre viitor

Magazinul mai mic necesită și mai puțin personal: unitatea de lângă granița cu Austria are 60 de angajați. Lanțul a investit în sisteme de autoscanare și case de marcat self-service.

Magazinul este gândit ca fiind orientat spre viitor: există stații de încărcare pentru mașini electrice, dar un număr surprinzător de mic de locuri de parcare pentru un magazin Kaufland, doar 173.

O trecere pe scară largă la magazine mai mici nu se află, deocamdată, pe agenda Kaufland, a transmis proprietarul lanțului, grupul Schwarz. De asemenea, nu este planificată o extindere a acestui concept în Germania.