Două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime

Un tren expres s-a ciocnit joi cu un alt tren de pasageri în sudul Cehiei, rănind zeci de persoane, au declarat oficialii cehi citați de AP.

Accidentul a avut loc în apropierea orașului České Budejovice în jurul orei locale 6:20.

Două persoane au fost grav rănite, în timp ce aproximativ 40 au suferit răni ușoare, a transmis serviciul regional de salvare.

Traficul între České Budejovice și Plzen a fost oprit și, în cel mai bun caz, se va relua relua după-amiază, au avertizat autoritățile.

Autoritățile investighează cauza accidentului.