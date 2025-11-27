Ce instituții primesc bani în plus la rectificarea bugetară propusă de Guvern și de la care se taie cel mai mult. Se reduc și veniturile, și cheltuielile statului

Potrivit proiectului de Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 a fost publicat joi seara de Minisiterul Finanțelor în transparență decizională, trei ministere vor avea alocări suplimentare față de bugete inițiale, respectiv:

Ministerul Sănătății: +1.511,9 milioane lei per sold. S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1.678,9 milioane lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12,0 milioane lei), și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15,0 milioane);

S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1.678,9 milioane lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12,0 milioane lei), și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15,0 milioane); Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750,0 milioane lei. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții (+295,0 milioane lei), asistență socială (+205,0 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250,0 milioane lei);

Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții (+295,0 milioane lei), asistență socială (+205,0 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250,0 milioane lei); Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenții (+100 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile cu bunuri și servicii (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13,0 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (- 5,0 milioane lei).

Alte 15 ordonatori vor avea reduceri de alocări.

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2.089,86 milioane lei, din care: -1.000,0 milioane lei Dobânzi, – 800,0 milioane lei Alte transferuri și – 289,86 milioane lei Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;

din care: -1.000,0 milioane lei Dobânzi, – 800,0 milioane lei Alte transferuri și – 289,86 milioane lei Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1.600,6 milioane lei . Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 1.000,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123,0 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-0,8 milioane lei);

. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 1.000,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123,0 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-0,8 milioane lei); Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -499,2 milioane lei . Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (120,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26,0 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-5,0 milioane lei);

. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (120,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26,0 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-5,0 milioane lei); Ministerul Public: -320,7 milioane lei, per sold . Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-13,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300,0 milioane lei) și active nefinanciare (-0,4 milioane lei);

. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-13,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300,0 milioane lei) și active nefinanciare (-0,4 milioane lei); Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei, per sold . Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri și servicii (+9,0 milioane lei) și la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-14,7 milioane lei), precum și la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei);

. Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri și servicii (+9,0 milioane lei) și la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-14,7 milioane lei), precum și la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei); Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: -129,2 milioane lei per sold . Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la asistență socială (-755,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-7,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei), cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei); Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru:

. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la asistență socială (-755,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-7,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei), cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei); Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru: -plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 cu suma de 451,4 milioane lei;

-alte cheltuieli cu suma de 3,0 milioane lei;

-transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 222,9 milioane lei;

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei, per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-71,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-1,0 milioane lei), alte transferuri (-3,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014-2020 (-0,7 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-45,0 milioane lei), active nefinanciare (-98,2 milioane lei), active financiare (-24,0 milioane lei) și s-au asigurat fonduri la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 (+100,0 milioane lei) și alte cheltuieli (+34,0 milioane lei);

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-71,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-1,0 milioane lei), alte transferuri (-3,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014-2020 (-0,7 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-45,0 milioane lei), active nefinanciare (-98,2 milioane lei), active financiare (-24,0 milioane lei) și s-au asigurat fonduri la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 (+100,0 milioane lei) și alte cheltuieli (+34,0 milioane lei); Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -66,3 milioane lei. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-50,0 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15,0 milioane lei);

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-50,0 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15,0 milioane lei); Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei, per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-5,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-20,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 50,0 milioane lei) și sau asigurat sume la titlul asistență socială (+20,0 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat și la titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată;

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-5,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-20,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 50,0 milioane lei) și sau asigurat sume la titlul asistență socială (+20,0 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat și la titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată; Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-13,0 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (- 2,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-26,8 milioane lei) și la active nefinanciare (-2,0 milioane lei);

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-13,0 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (- 2,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-26,8 milioane lei) și la active nefinanciare (-2,0 milioane lei); Agenția Națională de Integritate: -21,0 milioane lei per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20,0 milioane lei);

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20,0 milioane lei); Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-4,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-5,0 milioane lei), alte transferuri (-0,4 milioane lei), alte cheltuieli (-0,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-52,8 milioane lei), și s-au asigurat sume la titlul subvenții (+47,0 milioane lei) pentru susținerea exportului, a mediului afacerist a tranzacțiilor internaționale și la titlul active nefinanciare (+0,8 milioane lei) pentru achiziționare echipamente IT.

În ceea ce privește sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2025 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 170.141 mii lei, potrivit anexei nr.3, destinată finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr.28/2014, cu modificările și completările ulterioare, potrivit datelor comunicate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 774,5 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de 1.596,8 milioane lei și la cheltuieli se majorează per sold cu suma de 2.233,7 milioane lei, excedentul diminuându-se cu suma de 636,9 milioane lei.

„Cheltuielile sunt suplimentate pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical, pentru plata influențelor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate”, se arată în proiect.

Prin proiectul de act normativ se creează posibilitatea utilizării sumelor disponibilizate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite.

„Prin prezentul act normativ se propune creșterea plafonului privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene la nivelul de 60% din PIB, pentru sfârșitul anului 2025, care are în vedere asigurarea flexibilității în atragerea resurselor financiare necesare implementării planului de finanțare din anul 2025, dar și a prefinanțării necesităților aferente anului 2026, respectiv a menținerii rezervei în valută la dispoziția Trezoreriei Statului la un nivel confortabil”,

De asemenea, se reglementează și posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite, se arată în proiect.

Cu cât vor scădea veniturile și chelutuielile

Rectificarea bugetară propusă de Guvern prevede reducerea veniturilor bugetului general consolidat, cât și a cheltuielilor bugetului general consolidat, pe sold, cu suma de 2,13 miliarde de lei față.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2025, se diminuează per sold cu suma de 2,11 miliarde de lei.

Cu excepția încasărilor din impozit pe profit și a veniturilor nefiscale, rectificarea este pe minus la alte categorii de venituri, respectiv:

Impozit pe profit: +939,7 milioane lei, influență datorată depășirii programului stabilit pentru primele 10 luni cu +866,0 milioane lei;

Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -980,6 milioane lei, influență datorată nerealizării programului stabilit pentru primele 10 luni cu -984,9 milioane lei;

Impozit pe venit și salarii: -71,8 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Taxa pe valoarea adăugată: -170,1 milioane lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată;

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -168,1 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Venituri nefiscale: +236,4 milioane lei, ca urmare a evoluției încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări: -244,5 milioane lei;

Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR: -1.668,7 milioane lei.

Ce cheltuieli sunt estimate să crească

În cee ce privește cheltuielile bugetului de stat anul 2025, acestea se diminuează, pe sold, cu suma de 2,74 miliarde de lei.

Conform proiectului, vor scădea cheluielile de personal, dar și cele cu subvențiile, astflel: