Bugetul României pentru 2026, încă în suspans. Deciziile-cheie, amânate pentru ianuarie

Premierul a anunțat că proiectul de buget pentru 2026 ar putea fi finalizat abia în luna ianuarie, în timp ce ministrul Finanțelor afirmă că este în lucru un plan de ajustare care să nu afecteze evoluțiile economice recente.

Pentru anul 2026, miza o reprezintă un nivel estimat al veniturilor publice de peste 700 miliarde lei și al cheltuielilor ce ar putea depăși 800 miliarde lei, cifre evaluate pe baza execuțiilor bugetare din anii anteriori. Construcția bugetară depinde atât de proiecțiile macroeconomice privind inflația, dinamica PIB-ului și salariul mediu net, cât și de eventualele măsuri fiscale sau bugetare ale Guvernului, precum ajustări de taxe, politica salarială în sectorul public sau modificarea salariului minim.

Nepublicarea proiectului lasă deschise o serie de întrebări esențiale: dacă vor fi majorate pensiile, care va fi evoluția salariului minim, dacă vor exista creșteri salariale în sectorul public, ce modificări fiscale sunt avute în vedere și ce nivel al inflației este anticipat pentru 2026. Răspunsurile vor putea fi formulate abia după prezentarea oficială a proiectului de buget.

În prezent, instituțiile publice centrale și locale așteaptă direcțiile de fundamentare de la Ministerul Finanțelor pentru a putea continua programarea investițiilor și a cheltuielilor de funcționare. În mod obișnuit, bugetarea pentru anul următor ar trebui finalizată până în luna noiembrie, însă în ultimii ani termenele au fost depășite constant. Spre comparație, în mediul privat, procesul de bugetare începe de regulă în timpul verii, iar în luna octombrie bugetele sunt deja aprobate.

