Președintele unui partid guvernamental din Lituania a fost găsit vinovat de incitare la ură

Remigijus Zemaitaitis, lider al partidului populist Nemunas Dawn din coaliția de guvernare de Vilnius a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și minimalizarea Holocaustului pentru nișe postări publicate pe rețele sociale în 2023, notează Reuters.
Sursa: iStock
Radu Mocanu
04 dec. 2025, 16:37, Știri externe

Tribunalul Regional din Vilnius a stabilit joi că Remigijus Zemaitaitis, fondator al partidului Nemunas Dawn, a promovat ostilitatea față de comunitatea evreiască prin afirmații false despre presupuse crime istorice comise de evrei ca grup.

Instanța a mai transmis: „Zemaitaitis a batjocorit și disprețuit public poporul evreu și a incitat la ură împotriva comunității evreiești, folosind un limbaj degradant, care abate asupra demnității umane și care incită la ostilitate pe motive etnice”. 

Prim-ministra Inga Ruginiene a declarat că încă nu a analizat verdictul, în timp ce Partidul Social Democrat a transmis că respectă decizia instanței, precizând totodată că aceasta nu este definitivă.

Liderul politic a transmis că va face apel la verdict, punctând că decizia a fost motivată politic. 

În același scandal, Zemaitaitis a demisionat din parlament în aprilie 2024, însă a fost reales în octombrie. Ulterior, partidul său a intrat în noua coaliție de guvernare condusă de social-democrați, deși el însuși nu ocupă funcții ministeriale.

Prezența partidului Nemunas Dawn în coaliția de guvernare a generat proteste ample, întrucât mii de oameni au ieșit în stradă la Vilnius în noiembrie 2024 și din nou în august 2025. 

 

