Nicușor Dan, despre demisii din Guvern după criza apei

Nicușor Dan a răspuns că declarațiile sunt făcute în ultima săptămână de campanie electorală.

Dan a fost întrebat, miercuri, dacă ministrul Mediului ar trebui să plece din Guvern. Colegii de coaliție au început deja să-și ceară reciproc demisii în contextul crizei.

Declarația vine în contextul în care zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă după probleme la barajul Paltinu.

Președintele a atras atenția asupra contextului politic. „În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală. Deci să citim aceste declarații în această cheie”, a explicat Dan.

Solicitările de demisie trebuie privite și prin prisma campaniei electorale

El sugerează că solicitările de demisie trebuie privite și prin prisma campaniei electorale în desfășurare.

În ce privește vinovații, Nicușor Dan a spus că autoritățile verifică, dar în opinia sa vinovăția este la Apele Române.

Dan a precizat că a discutat cu ministrul Energiei despre situație. „Pe partea de energie, în momentul de față, lucrurile sunt acoperite”, a spus el.

Deși există probleme cu centrala, Transelectrica suplinește din import și din producția internă.