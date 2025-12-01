Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat

Anularea alegerilor prezidențiale a creat un „dubiu” cu privire la democrația din România, iar la un an încă nu avem un raport complet cu ceea ce s-a întâmplat, susține Nicușor Dan, președintele României.
Cosmin Pirv
01 dec. 2025, 18:28, Politic

Președintele Nicușor Dan a vorbit luni seara, la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale la Palatul Cotroceni, despre problemele României.

El a amintit de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șeful statului spune că între timp au fost aduse „multe dovezi” că alegerile au fost influențate, dar că încă nu există un raport complet.

„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale. Și asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România și între cetățenii români și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi de faptul că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”, a declarat președintele României.

El a mai spus că „de multe ori” vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii Europene și că „au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită”.

Președintele susține că „totuși avem maturitatea azi, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”.

Nicușor Dan a vorbit și despre cei 5 milioane de români plecați din țară, „fie din cauza condițiilor materiale, fie că s-au simțit nedreptățiți în această țară”.

„Dar ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș pentru România în măsura în care vom reuși să avem o relație corectă cu ei”, a adăugat șeful statului.

El a mai amintit de administrația publică „care este de foarte multe ori depășită, care a pierdut și timp și bani în procesul de digitalizare și care evident că nu ține pasul cu societatea”.

Nicușor Dan spune că toate acestea sunt „adevăruri despre România”: „Cel mai simplu pentru un politician să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac”.

El a făcut un apel „să coborăm toții nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are, fără să încercăm să le ascundem, într-un fel, dar păstrându-ne calmul și echilibrul. Vă invit de asemenea să încercăm să ne ascultăm unii pe alții”.

