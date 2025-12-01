Honduras își alege președintele într-o cursă strânsă, marcată de intervenția surpriză a lui Trump

Hondurenii au ieșit duminică la urne pentru a-și alege noul președinte, la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a intervenit direct în campania electorala, potrivit AP.

Trump l-a susținut public pe unul dintre candidați și a declarat că îl va grația pe un fost președinte al țării, relansând tensiunile politice într-un scrutin deja extrem de disputat.

Cu puțin înainte de închiderea secțiilor, Consiliul Electoral Național a anunțat că acestea pot rămâne deschise cu o oră în plus, dacă reprezentanții partidelor sunt de acord.

Indiferent de decizie, secțiile au fost obligate să permită votul tuturor alegătorilor deja aflați la coadă.

Pe lângă alegerea președintelui, cetățenii au votat și pentru un nou Congres, precum și pentru sute de funcții la nivel local.

Trei dintre cei cinci candidați aveau șanse reale de victorie, potrivit sondajelor:

Rixi Moncada, fost ministru de finanțe și apoi al apărării în administrația președintei Xiomara Castro, candidată a partidului social-democrat LIBRE.

Salvador Nasralla, care candidează pentru a patra oară, reprezentând acum Partidul Liberal conservator.

Nasry „Tito” Asfura, fost primar al capitalei Tegucigalpa și candidatul Partidului Național, tot conservator.

Cei trei au propus direcții distincte pentru viitorul țării: Moncada promite o „democratizare” a economiei marcate de inegalități extreme, Nasralla se prezintă drept outsiderul care poate elimina corupția endemică, iar Asfura încearcă să revigoreze imaginea pro -business a Partidului Național, afectată de scandaluri anterioare.

Deși rata omuciderilor a scăzut în regiune în ultimii ani, Honduras rămâne țara cu cea mai ridicată criminalitate din America Centrală.

Securitatea și locurile de muncă au rămas principalele preocupări ale alegătorilor, chiar dacă economia s-a îmbunătățit în mandatul actualei administrații.

Campania electorală a fost dominată de acuzații reciproce legate de tentative de manipulare a votului, până când săptămâna trecută intervenția lui Donald Trump a schimbat tonul alegerilor.

Susținerea publică pentru Asfura și atacurile la adresa celorlalți candidați au fost văzute ca un semn clar al reactivării interesului Washingtonului pentru America Latină.