Trump anunță o convorbire cu Nicolas Maduro în timp ce Pentagonul continuă loviturile din Caraibe

Președintele Donald Trump a declarat că a vorbit telefonic cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, în contextul în care armata americană desfășoară lovituri în zona Caraibelor împotriva cartelurilor de droguri.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
01 dec. 2025, 00:21, Știri externe

Președintele Donald Trump a anunțat duminică, la Washington, că a avut o convorbire telefonică cu liderul Venezuelei, Nicolas Maduro.

Declarația vine în timp ce Pentagonul continuă operațiunile militare din Caraibe, unde forțele americane efectuează lovituri țintite împotriva cartelurilor de droguri, notează AP.

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre subiectele discutate între Trump și Maduro, iar Pentagonul nu a comentat dacă apelul are vreo legătură cu operațiunile în desfășurare.

Loviturile americane din zonă au fost justificate de administrația Trump ca parte a unei campanii intensificate pentru combaterea rețelelor transnaționale de trafic de droguri care operează în regiune.