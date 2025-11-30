Trump anunță o convorbire cu Nicolas Maduro în timp ce Pentagonul continuă loviturile din Caraibe

Președintele Donald Trump a anunțat duminică, la Washington, că a avut o convorbire telefonică cu liderul Venezuelei, Nicolas Maduro.

Declarația vine în timp ce Pentagonul continuă operațiunile militare din Caraibe, unde forțele americane efectuează lovituri țintite împotriva cartelurilor de droguri, notează AP.

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre subiectele discutate între Trump și Maduro, iar Pentagonul nu a comentat dacă apelul are vreo legătură cu operațiunile în desfășurare.

Loviturile americane din zonă au fost justificate de administrația Trump ca parte a unei campanii intensificate pentru combaterea rețelelor transnaționale de trafic de droguri care operează în regiune.