Rubio: Discuțiile SUA-Ucraina au fost productive, dar drumul către un acord de pace rămâne lung

Statele Unite și Ucraina au încheiat duminică aproximativ patru ore de discuții menite să definească pașii către încheierea războiului declanșat de Rusia în 2022, cu doar câteva zile înainte ca emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, să ajungă la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

Conform Associated Press, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că reuniunea desfășurată la Hallandale Beach a fost „productivă”, însă a subliniat că negocierile sunt departe de final.

„Nu e vorba doar despre termenii care pun capăt luptelor. Este vorba și despre termenii care pot asigura Ucrainei prosperitate pe termen lung. Am avansat astăzi, dar mai e mult de lucru”, a spus Rubio.

Negocierile, într-un moment delicat pentru Ucraina

La discuții au participat Rubio, Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Trump.

Întâlnirea a avut loc într-un moment delicat pentru Ucraina, care se confruntă simultan cu ofensiva rusă și cu un scandal intern de corupție ce a dus la demisia negociatorului-șef Andrii Yermak.

Ucraina a fost reprezentată de Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate, care a mulțumit SUA pentru sprijinul acordat.

„SUA ne aude, ne susține și lucrează alături de noi”, a spus acesta, fără a dezvălui ce progrese s-au înregistrat în cadrul discuțiilor.

Diplomații au lucrat pe baza unui proiect de plan de pace elaborat de Washington și discutat anterior cu Moscova, document criticat pentru concesii prea mari față de Rusia și care, în forma inițială, ar fi limitat armata ucraineană, ar fi blocat aderarea la NATO și ar fi impus alegeri în 100 de zile.

Rubio a insistat că obiectivul final este o pace care să mențină Ucraina „suverană, independentă și prosperă”.

Atacurile Rusiei continuă

În paralel cu negocierile, atacurile continuă. Sâmbătă și duminică, drone și rachete rusești au lovit regiunea Kiev, provocând cel puțin patru morți și zeci de răniți.

Președintele Volodimir Zelenski a denunțat „atacuri zilnice” și a cerut sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.

Tot duminică, Kazahstanul a protestat după ce Ucraina a revendicat un atac asupra unui terminal petrolier din apropierea portului rus Novorossiisk, considerat strategic pentru exporturile kazahstane.