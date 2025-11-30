Războiul lui Trump cu presa. Casa Albă publică un instrument de urmărire a „infractorilor media” pe care îi acuză de răspândirea „știrilor false”

Casa Albă a adăugat o nouă secțiune pe site-ul său oficial, „Hall of Shame”. Secțiunea este actualizată săptămânal și vizează denunțarea organizațiilor media care publică știri pe care administrația Trump le consideră a fi false și înșelătoare, scrie Deutsche Welle.

Site-ul etichetează fiecare articol la care administrația Trump obiectează, clasificându-le în categorii precum „minciună” sau „părtinire”.

Cele mai importante publicații citate ca „infractori media ai săptămânii” au fost Boston Globe, CBS News și The Independent.

Potrivit Forbes, pe lista „infractorilor media” se află producătorul politic al Boston Globe, Alyssa Vega, corespondentul independent la Casa Albă, Andrew Feinberg, corespondentul senior la Washington, Eric Garcia, și corespondentul șef al CBS News la Casa Albă, Nancy Cordes.

Potrivit Casei Albe, noul site a fost creat în urma a ceea ce au numit cazuri repetate în care mass-media a distorsionat sau exagerat majoritatea declarațiilor publice ale lui Trump.

Pagina include, totodată, și un clasament al site-urilor de știri care, potrivit administrației, au publicat articole incorecte. Pe această listă se află publicații importante și agenții de presă internaționale. Washington Post se află în fruntea listei, urmat de MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico și The Wall Street Journal.

Războiul administrației Trump cu presa

Conflictul mai larg al lui Trump cu presa a luat și o turnură personală. În ultimele săptămâni, președintele american a fost criticat pentru că a insultat unele jurnaliste.

Săptămâna aceasta, președintele a numit o jurnalistă de la The Times „urâtă” după ce aceasta a contribuit la un raport bazat pe date despre președinte, care arăta semne de îmbătrânire.

Informațiile vin în contextul în care toate instituțiile media din clasament, împreună cu altele, au predat luna trecută legitimațiile de presă ale Pentagonului. Decizia a fost luată după ce acestea au respins noile reguli impuse de Departamentul Apărării.