Ilie Bolojan anunță că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Premierul a confirmat numele uneia dintre ele

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Bolojan a confirmat numele uneia dintre ele. Lista finală va fi anunțată săptămâna viitoare.
Petru Mazilu
14 nov. 2025, 13:05, Economic

Ilie Bolojan a spus, în cadrul unui interviu acordat Radio Europa Liberă, că mai multe companii publice neperformante vor fi lichidate.

„Avem aproape 50 de companii încă în care nu sunt respectat procedurile de desemnare a conducerilor după legislația acceptată de UE”, a declarat Ilie Bolojan adăugând că „în companiile unde sunt pierderi cronice trebuie să finalizăm procedurile de lichidare, companiile de stat trebuie lichidate, o parte din ele.”

Ca urmare, până săptămâna viitoare se va stabili lista companiilor de stat care vor fi lichidate

„Săptămâna viitoare stabilim lista (…) De modul în care sunt administrate aceste companii, mai bine sau mai rău, depind veniturile țării noastre… și prețurile pe care le plătesc cetățenii acestei țări (…) cu cât sunt administrate mai bine cu cât serviciile sunt mai bune. Pentru mine este o prioritate să punem presiune pe conducerilor acestor companii să livreze performanță”, a mai spus Ilie Bolojan.

Una dintre companiile care vor intra în lichidare este Societatea Națională de transport feroviar de marfă CFR

„Este una dintre companiile care vor intra în lichidare, cu siguranță”, a confirmat premierul.