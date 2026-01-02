Prima pagină » Social » Amplă acțiune de căutare a doi bărbați care au căzut în râul Olt

Amplă acțiune de căutare a doi bărbați care au căzut în râul Olt

Pompieri și scafandri din cardrul ISU Olt și ISU Vâlcea participă vineri la o amplă acțiune de căutare a doi bărbați care au căzut în râul Olt, în zona localității Dobroteasa, județul Olt.
Cosmin Pirv
02 ian. 2026, 09:04, Social

Echipaje din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea, cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, au intervenit vineri dimineața pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa.

De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea.

În sprijinul pompierilor acționează și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță.

Primele echipaje ajunse la fața locului au salvat un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea.

Al doilea bărbat, de aproximativ 28 de ani, a fost găsit inconștient. Acesta a fost adus la mal și a fost predat echipajelor medicale. Victimei i se aplică manevre de resuscitare.

Cei doi bărbați se aflau la pescuit. Barca în care se aflau a fost scoasă din apă de echipajele de salvare.

 

