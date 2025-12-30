Daniel Fenechiu îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să ia o poziție publică față de amânarea pronunțării CCR

Într-o dezbatere la Antena 3, senatorul PNL, Daniel Fenechiu, a precizat că și-ar dori ca Sorin Grindeanu să ia o poziție publică cu privire amânarea dezbaterii legii magistraților.

„Greșește pentru că nu clarifică lucrurile. Aș vrea să-l văd pe Sorin Grindeanu spunând: «Dragi judecători de la curte, treaba voastră e să vă pronunțați. În ipoteza în care nu vă pronunțați, PSD o va vota pentru că nu e normal să punem România din niște interese care sunt de casă»”, a declarat senatorul PNL, Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă liderii ar trebui să solicite ca CCR să ia o decizie la ședința din 16 ianuarie, Fenechiu a precizat că este „binevenit” ca Sorin Grindeanu, Nicușor Dan și Ilie Bolojan să solicite acest lucru.

„Nu știu dacă e necesar, dar e binevenit. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu trebuie să inviți un demnitar să-și facă treaba, dar dacă constați că există anumite probleme, cred că afirmarea interesului României nu poate decât să facă bine. Deci da, cred că ar fi foarte bine ca atât președintele României, cât și primul ministru și mai ales președintele Camerei Deputaților, ar trebui să facă o asemenea solicitare”, a declarat Fenechiu.