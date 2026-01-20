Sorin Grindeanu despre relația cu premierul țării: Cu Ilie Bolojan nu se interacționează simplu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost prezent marți la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, de la Gândul, unde a discutat despre relația pe care o are cu premierul țării, Ilie Bolojan.

Întrebat de Ionuț Cristache cum ar descrie, în prezent, relația cu premierul, Sorin Grindeanu a răspuns fără ezitare că aceasta este una dificilă.

„Grea. Și nu doar eu. Interacțiunea e grea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români. Există un soi, dacă vreți, devenit aproape proverbial, de inflexibilitate la orice idee venită din afara propriei gândiri. Nu se interacționează simplu. De aceea am spus că acesta este cuvântul potrivit”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a explicat că problemele de comunicare nu sunt limitate doar la relația dintre PSD și premier, ci se resimt și în raport cu celelalte partide aflate la guvernare.

Potrivit președintelui PSD, Ilie Bolojan nu obișnuiește să se consulte în detaliu cu partenerii politici atunci când ia decizii importante la nivel de Guvern.

„Prezintă propria viziune. Nu e vorba doar de PSD aici. Este vorba și de UDMR și de USR”, a spus Sorin Grindeanu.