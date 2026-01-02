Un cutremur de magnitudine 6,5 a lovit Mexic. Prima conferință de presă din 2026 a președintei statului, întreruptă

Cutremurul a avut magnitudinea preliminară de 6,5 pe scara Richter, iar epicentrul cutremurului a fost înregistrat în orașul San Marcos, în sudul statului Guerrero, în apropierea stațiunii Acapulco, situată pe coasta Pacificului, potrivit agenției seismologice naționale din Mexic, citată de Associated Press.

Conferința de presă a președintei Mexicului a fost întreruptă. Pe imagini se vede cum președinta și-a întrerupt discursul, simțind cutremurul. Acesta i-a îndemnat pe cei din sală să rămână calmi. Ea s-a îndepărtat de la pupitru, în timp ce jurnaliștii, dar și jurnaliștii care au asistat la conferință au evacuat sala.

De asemenea, locuitorii din Mexico City, dar și turiștii și din stațiunea Acapulco au ieșit în stradă când a început cutremurul.

Ulterior, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum și-a reluat conferința de presă, declarând că a discutat cu guvernatorul statului Guerrero, care i-a spus că, până în acel moment, nu au fost raportate pagube grave.

Potrivit Serviciul Geologic al SUA, cutremurul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri, iar epicentrul a fost situat la o distanță de 4 kilometri nord-vest de Rancho Viejo, zonă din statul Guerrero, aflat în munți, la aproximativ 92 de kilometri nord de stațiunea Acapulco.