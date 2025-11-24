Alegerile pentru Primăria Capitalei 2025: Care este ordinea candidaților pe buletinul de vot

Biroul Electoral Municipal București a decis ordinea în care vor fi înscriși candidații și competitorii electorali pe buletinele de vot pentru alegerile locale din Capitală. Procedura, desfășurată conform legislației electorale, a presupus tragerea la sorți a formațiunilor politice și a candidaților independenți înscriși în competiție.

În urma tragerii la sorţi, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinul de vot a candidaţilor la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei:

Poziţia nr. 1 – Drulă Cătălin – Uniunea Salvaţi România,

Poziţia nr. 2 – Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat,

Poziţia nr. 3 – Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri,

Poziţia nr. 4 – Ciucu Ciprian – Partidul Naţional Liberal.

În a doua etapă s-au introdus în urnă bile care conţineau bilete pe care au fost înscrise numele şi prenumele următorilor candidaţi propuşi de formaţiunile politice neparlamentare (care nu au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care nu au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior). În urma tragerii la sorţi, poziţia candidaţilor este:

Poziţia nr. 5 – Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate;

Poziţia nr. 6 – Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache;

Poziţia nr. 7 – Macovei Gheorghe – Partidul România Mare;

Poziţia nr. 8 – Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit;

Poziţia nr. 9 – Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român;

Poziţia nr. 10 – Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune;

Poziţia nr. 11 – Alexandrescu Anca-Nicoleta – alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat.

Ulterior, pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaţilor independenţi în partea finală a buletinul de vot, s-a avut în vedere ordinea înregistrării candidaturilor. În urma verificării datei şi numărului de înregistrare a candidaturilor independente, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinul de vot a acestora:

Poziţia nr. 12 – Trifu Dănuţ-Angelo – candidat independent;

Poziţia nr. 13 – Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent;

Poziţia nr. 14 – Neţoiu Gheorghe – candidat independent;

Poziţia nr. 15 – Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent;

Poziţia nr. 16 – Negrotă Angela – candidat independent;

Poziţia nr. 17 – Filip Constantin-Titian – candidat independent.