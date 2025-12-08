Ce scrie presa internațională despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei au avut loc în data de 7 decembrie, iar după centralizarea a 99,92% din secțiile de votare, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a obținut victoria, cu 36,17%.

Reuters: „Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale”

Alegerile au primit atenție și din partea presei internaționale. Agenția de presă Reuters menționează victoria obținută de Ciprian Ciucu, subliniind că „Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie pro-europeană şi învingând un candidat de extremă dreapta care era favorit să câştige”.

„Acum, [Nicușor] Dan va fi înlocuit de Ciprian Ciucu, un aliat apropiat al premierului liberal Bolojan, care a obţinut circa 36 la sută din voturi, potrivit rezultatelor preliminare oficiale”, scrie Reuters.

Agenția de presă mai aduce în discuție și faptul că „votul de duminică a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidenţiale din cauza suspiciunilor de interferenţă rusă care favorizau un candidat de extremă dreapta”.

Presa spaniolă: „Ciucu a împiedicat o victorie a extremei drepte”

Agenția EFE evidențiază că Ciprian Ciucu s-a impus în fața Ancăi Alexandrescu, împiedicând astfel „o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare”.

„Cu peste 99% din voturi numărate, [Ciucu] s-a impus astfel în fața jurnalistei de televiziune Anca Alexandrescu și a social-democratului Daniel Băluță. Ciucu a împiedicat astfel o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare formate din liberali (PNL), social-democrați (PSD), centriști (USR) și partidul minorității maghiare (UDMR)”, mai scrie EFE.

Presa germană: „Alegerile au fost câștigate în mod surprinzător de un liberal”

Publicația germană Bayerischer Rundfunk notează că „alegerile pentru primărie din capitala României au fost câștigate în mod surprinzător de un liberal, un aliat apropiat al prim-ministrului Illie Bolojan”. Sursa citată punctează faptul că acest rezultat „îl întărește pe Bolojan și fragila sa coaliție guvernamentală pro-europeană”.

Ce spune presa chineză

Alegerile pentru Primăria Capitalei au primit atenție și din partea presei din China. Publicația Xinhua evidențiază că funcția de primar general al Capitalei este vacantă din luna mai, după ce Nicușor Dan s-a aflat în această funcție până în momentul în care a obținut victoria la alegerile prezidențiale.

„Românii s-au prezentat duminică la urne pentru alegerile locale parțiale, capitala București alegând un nou primar. Funcția de primar al orașului este vacantă din luna mai, când fostul primar Nicușor Dan a fost ales președinte. (…) Zece candidați sunt susținuți de partide politice, iar șapte candidează ca independenți”, scrie sursa citată.

Ce a scris cea mai mare agenție de presă de stat din Rusia

Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei a fost urmărită cu interes și la Moscova. Presa rusă insistă atât pe slaba prezență la vot, cât și pe fragmentarea scenei politice românești, citându-l pe publicistul Ion Cristoiu ca exemplu al dezamăgirii elitelor față de procesul electoral.

„Ciucu transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”, notează presa de la Moscova, rezumând evaluări apărute în publicații românești.

Pe de altă parte, jurnaliștii ruși preiau și interpretarea presei din România, potrivit căreia rezultatul reprezintă „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, întrucât candidatul susținut de acesta, Cătălin Druă (Uniunea Salvați România), s-a clasat abia pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”. În cheie rusească, această evoluție este prezentată ca un semn al erodării rapide a popularității șefului statului.

Potrivit centralizării a 99,92% din procesele verbale, Ciprian Ciucu a obținut 36,17% din voturi. La mare distanță, pe locul 2, se află Anca Alexandrescu, cu 21,94%, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, se situează pe locul 3, cu 20,5%. Cătălin Drulă, candidatul USR, a obținut 13,9%, iar Ana Ciceală, candidata SENS, a obținut 5,85%.