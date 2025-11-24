Se caută observatori pentru alegerile din 7 decembrie

Funky Citizens a anunțat deschiderea înscrierilor pentru observatori independenți la alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Scrutinul vizează Primăria Municipiului București, Consiliul Județean Buzău și alte 12 localități din țară.

Organizația atrage atenția că votul are loc „în plin sezon de sărbători”, o perioadă foarte aglomerată.

Observatori pentru corectitudinea votului

„Bucureștiul își caută primar, iar alte comunități își aleg conducerile locale. Democrația trebuie apărată în fiecare zi și cu fiecare ocazie”, spun reprezentanții Funky Citizens.

Potrivit legislației, orice cetățean acreditat printr-un ONG poate monitoriza desfășurarea votului, fără să intervină în procesul electoral. „Un observator este un cetățean care profită la maximum de puterea lui”, precizează organizația.

Rolul acestuia este să urmărească respectarea legii și să sesizeze eventuale nereguli.

Cum arată ziua unui observator

Ziua de observare începe la ora 7.00 și se încheie odată cu finalizarea numărătorii voturilor, observatorii având libertatea de a se deplasa între secții pe durata procesului de votare. Seara, după închiderea urnelor, ei pot asista la numărarea voturilor într-o singură secție, accesul altor persoane nefiind permis. În această etapă, vor urmări sigilarea urnelor, funcționarea sistemului de înregistrare audio-video, modul de numărare și centralizare a voturilor, precum și depozitarea buletinelor.

Organizația precizează că nu este necesară prezența pe tot parcursul zilei, dar recomandă minimum două ore de observare pentru concluzii relevante.

Nereguli semnalate la vot

La precedentele scrutinuri, observatorii au semnalat o serie de nereguli. Printre cele mai frecvente au fost influențarea alegătorilor, erori în procesul-verbal, prezența persoanelor neautorizate în secțiile de votare sau continuarea campaniei în ziua votului.

Cei care aleg să participe primesc un training online în săptămâna alegerilor, ghidul observatorului și modele de sesizări, iar organizația oferă suport pe tot parcursul zilei votului.