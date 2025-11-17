Oficial! Avem lista celor 17 candidați pentru Primăria Capitalei

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis până luni 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei.

Candidații validați sunt Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), Zidaru Virgil Alexandru (independent), Daniel Băluță (PSD) Trifu Dănuț Angelo (independent), Eugen Teodorovici (independent), Gheorghe Nețoiu (independent), Ioan Mihai Lasca (PPR), Dan Gheorghe Vlad (independent), Ana Maria Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în acțiune), Angela Negrotă (independent), Liviu Gheorghe Florea (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM) și George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri).

Sunt și două candidaturi respinse: Dumitrică Stan (independent) și Asr Marcu Maria (independent).

În cazul lui Dan Cristian Popescu, BEM a amânat decizia.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei a fost 17 noiembrie, în timp ce dosarele devin definitive pe 23 noiembrie.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie.