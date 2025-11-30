Negocieri SUA-Ucraina în Florida. Rubio anunță că discuțiile vizează „o cale de urmat care să permită Ucrainei să fie independentă și suverană”

Duminică, delegația ucraineană s-a întâlnit cu oficialii americani în Florida pentru a continua negocierile privind planul de pace susținut de Washington, care vizează încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Delegația ucraineană este condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, care s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, la clubul privat de golf al lui Witkoff din Hallandale Beach, la nord de Miami.

Rubio: „Obiectivul final nu este, evident, doar încetarea războiului”

Înaltul diplomat american, vorbind la începutul reuniunii, a spus că cele două delegații vor continua pe baza progreselor deja realizate.

„Obiectivul final nu este, evident, doar încetarea războiului, deși acesta este un aspect central și fundamental. Este vorba despre încheierea unui război într-un mod care să creeze un mecanism și o cale de urmat care să permită [Ucrainei] să fie independentă și suverană, să nu mai aibă niciodată un alt război și să creeze o prosperitate extraordinară pentru poporul său, nu doar să reconstruiască țara, ci să intre într-o eră de progres economic extraordinar în țară”, a spus Rubio, potrivit CNN.

Înaltul oficial ucrainean Rustem Umerov a declarat reporterilor că s-au înregistrat „progrese semnificative” și a mulțumit echipei de negociatori americani.

„Discutăm despre viitorul Ucrainei, despre securitatea Ucrainei (…) și suntem recunoscători pentru eforturile depuse de Statele Unite și echipa sa pentru a ne ajuta”, a spus Umerov.

Întâlnirea de astăzi reprezintă a doua rundă de discuții la nivel înalt între delegațiile ucrainene și americane în ultimele două săptămâni.