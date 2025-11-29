Delegația ucraineană merge în Florida, SUA, pentru discuții privind planul de pace. Întâlniri programate cu Witkoff și ginerele lui Trump

O delegație ucraineană merge în Florida, SUA, pentru discuții suplimentare privind planul de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, scrie Bloomberg.

Delegația ucraineană îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și primul adjunct al ministrului de externe Sergiy Kyslytsya. Grupul se va întâlni cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, dar și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, în Florida, potrivit sursei citate de Bloomberg.

Totodată, Steve Witkoff va conduce delegația SUA pentru discuții în Rusia, care sunt programate săptămâna viitoare.

Întâlnirea are loc în contextul în care săptămâna trecută, Statele Unite au emis un ultimatum pentru Kiev să accepte, până la Ziua Recunoștinței, termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia.

Documentul inițial, redactat de SUA și Rusia, includea 28 de puncte, printre care și situațiile sensibile privind recunoașterea teritoriilor ucrainene aflate temporar sub ocupație rusă, dar și redimensionarea efectivelor armatei Kievului.

Planul de 28 de puncte a fost simplificat prin separarea celor mai spinoase probleme, în urma unei serii de activități diplomatice la Geneva între reprezentanți ai SUA și Ucrainei.

Europa, exclusă din multe aspecte ale negocierilor

Bloomberg notează că națiunile europene au fost excluse din detaliile multor aspecte ale negocierilor. Acestea sunt implicate doar în discuții bilaterale în care contribuția lor este absolut necesară în această etapă, cum ar fi definirea garanțiilor de securitate cu SUA.

Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a reiterat, joi, cererea sa ca armata ucraineană să se retragă din zonele din regiunea Donețk, idee pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Vizita delegației ucrainene are loc într-un moment delicat, după ce Andrii Iermak, cel mai apropiat aliat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și care a condus negocierile de pace, a demisionat vineri.