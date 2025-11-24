Casa Albă, despre discuțiile privind pacea din Ucraina: productive, dar există câteva puncte de dezacord

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, a făcut o declarație pentru jurnaliștii strânși în fața Casei Albe. Ea a spus că discuțiile pentru a pune capăt războiului din Ucraina au fost productive, dar a recunoscut că încă există câteva puncte de dezacord, potrivit Sky News.

Planul revizuit ar trebui prezentat din nou rușilor, a adăugat Karoline Leavitt.

Trump a pus multă presiune pe ambii lideri, Puțin și Zelenski, a precizat Leavitt.

Ce vor ucrainenii, ce cred rușii

Tot luni un consilier ucrainean a făcut un anunț surpriză. Planul de pace în 28 de puncte anunțat de SUA săptămâna trecută „nu mai există”, a declarat Oleksandr Bevz, unul dintre consilierii șefului biroului președintelui ucrainean, potrivit Sky News. Bevz a făcut parte din echipa de negocieri de la Geneva.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Oleksandr Bevz a transmis că reprezentanții Kievului au avut „discuții foarte constructive cu Statele Unite”.

El a spus că secretarul de stat american Marco Rubio a susținut că a fost „cea mai productivă” întâlnire dintre Ucraina și administrația condusă de Donald Trump.

Ucrainenii au analizat fiecare punct al planului propus cu SUA și după discuții au ajuns la concluzia că „în forma în care a fost văzut de toată lumea anterior, nu mai există (planul n.r.)”, a spus Oleksandr Bevz.

„Unele puncte au fost eliminate, altele revizuite – niciuna dintre preocupările Ucrainei nu a rămas neabordată”, a adăugat el.

Bevz a spus că „deciziile finale cu privire la cele mai sensibile probleme” vor fi luate de Volodimir Zelenski și președintele Trump.

Iuri Ușakov, un reprezentant al Kremlinului, a avut luni o primă reacție privind propunerile europenilor legate de planul de pace. Sunt „complet neconstructive”, a spus un consilier referindu-se la poziția europenilor care sprijină Ucraina. În schimb, multe dintre propunerile americane par acceptabile pentru ruși.

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul în 28 de puncte al SUA, în special cu privire la concesiile teritoriale ale Ucrainei și la reducerea dimensiunii forțelor sale armate.