Avertismente de la Casa Albă: Trump indică noi ținte după Venezuela

Decizia președintelui american Donald Trump, potrivit căreia Statele Unite vor „administra” Venezuela, cel puțin temporar, nu a fost prezentată de Casa Albă drept o acțiune izolată. Declarațiile președintelui și ale principalilor săi consilieri indică faptul că Washingtonul ia în calcul și alte acțiuni în emisfera vestică.

Cuba, Columbia și Mexic, în vizorul lui Trump

Avertismentul a fost transmis explicit sâmbătă în declarații publice și interviuri acordate presei americane, în care Trump și oficiali de rang înalt din administrație au cerut ca „restul lumii să ia act” de noua abordare a SUA, subliniind că intervenția din Venezuela ar putea fi doar primul pas.

Potrivit Politico, oficialii americani au indicat explicit alte state care ar putea intra în vizorul administrației Trump: Cuba, Columbia și Mexic. Declarațiile au fost suficient de clare încât să provoace reacții rapide în regiune.

Rubio: Dacă aș lucra în guvernul Cubei, aș fi îngrijorat

„Toate națiunile din regiune trebuie să rămână în alertă, deoarece amenințarea planează asupra tuturor”, a transmis guvernul Cubei, într-un comunicat oficial, emis după anunțurile făcute sâmbătă de administrația Trump.

Trump a reluat, la rândul său, acuzații la adresa Columbiei, iar despre Cuba a spus că „vom vorbi” în perioada următoare. Secretarul de Stat Marco Rubio a mers și mai departe, sugerând că oficialii cubanezi ar trebui să aibă motive serioase de îngrijorare. „Dacă aș trăi în Havana și aș lucra în guvern, aș fi îngrijorat”, a spus Rubio.

Trump: Dominația americană nu va mai fi pusă la îndoială

În ceea ce privește Mexicul, într-un interviu pentru Fox News, Trump spusese deja că „va trebui făcut ceva” și a dezvăluit că a întrebat-o pe președinta Claudia Sheinbaum dacă își dorește „ajutorul” armatei americane pentru a elimina cartelurile de droguri.

Mesajul general al administrației americane a fost sintetizat chiar de Trump, după raidul asupra Caracasului și capturarea președintelui Maduro. „Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă niciodată la îndoială”, a declarat liderul de la Casa Albă.

În curând, Groenlanda – spune o voce influentă din cercul lui Trump

În paralel, un gest simbolic a atras atenția în spațiul public. Katie Miller, fost oficial al administrației Trump, devenită între timp podcaster, și soția lui Stephen Miller — adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe și unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Donald Trump — a postat sâmbătă pe contul său de X o imagine cu o hartă a Groenlandei colorată în culorile drapelului american, însoțită de un singur cuvânt: „În curând”.

Reacții din America de Sud și China

Reacțiile nu au întârziat. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a calificat acțiunea din Venezuela drept o agresiune la adresa întregii Americi de Sud, iar Brazilia a avertizat că îndepărtarea lui Maduro „depășește o linie inacceptabilă” și amintește de „cele mai negre episoade de intervenție” ale trecutului.

Potrivit agenției Anadolu, și China a reacționat, prin Ministerul său de Externe. Beijingul a cerut Statelor Unite să îi elibereze imediat pe Nicolás Maduro și soția sa, să înceteze încercările de răsturnare a guvernului venezuelean și să rezolve criza prin dialog și negocieri pașnice, în conformitate cu principiile Cartei ONU.

Pete Hegseth, semnal pentru liderii care sfidează SUA

Aflat la Mar-a-Lago, în Florida, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a comentat capturarea și extrădarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în Statele Unite. El a spus că Maduro „a avut o șansă” să plece înainte de operațiunea americană și că a devenit un exemplu al consecințelor pentru cei care ignoră presiunile Washingtonului. „S-a jucat cu focul și a aflat ce înseamnă asta”, a declarat Hegseth.

Pentru analiști, semnalul transmis de Washington este clar: Statele Unite își asumă un rol mult mai dur în America Latină, iar Venezuela ar putea fi doar primul test al acestei noi strategii. „Operațiunea din Venezuela ar putea marca o schimbare de paradigmă în felul în care Statele Unite se implică în America Latină și poate avea implicații semnificative pentru viitoarele relații regionale”, au explicat experții britanici de la Chatham House.