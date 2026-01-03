Atacul american asupra Venezuelei a fost planificat cu luni înainte, anunță Generalul Dan Caine

Declarația a fost făcută după intervențiile președintelui Donald Trump și ale secretarului de Război, Pete Hegseth.

Conform lui Caine, planificarea interagențională a operațiunii a început cu luni în urmă și s-a bazat pe „decenii de experiență în integrarea operațiunilor complexe aeriene, terestre, spațiale și maritime”.

Operațiunea a implicat colaborarea directă a CIA, NSA și a National Crime Agency (NCA), fiind descrisă ca „meticulos planificată”.

„Au fost mobilizate peste 150 de aeronave în întreaga emisferă vestică, toate coordonate pentru a ajunge simultan la momentul și locul stabilit, astfel încât să fie obținut un efect concentrat, cu scopul de a introduce o forță de interdicție în centrul Caracasului, menținând în același timp elementul surprizei tactice”, a explicat Caine.

Generalul a subliniat că succesul acestei operațiuni depindea de funcționarea impecabilă a tuturor componentelor implicate:

„Eșecul unui singur element al acestei mașinării bine puse la punct ar fi pus în pericol întreaga misiune, iar eșecul nu este niciodată o opțiune pentru forțele combinate americane”.