Oficial american: Ucraina este de acord cu propunerea de pace, mai sunt doar „detalii minore” de rezolvat / Totuși, Rusia ar putea respinge planul modificat

Un oficial american care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru CBS marți că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump. Informația a fost confirmată de consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov. Americanul și ucraineanul au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună cu privire la propunere, ultimele detaliile urmând să fie elaborate.

Umerov a spus că este optimist că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea călători la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru a finaliza acordul. Se pare că mai mulți oficiali americani și ucraineni au discutat anterior o posibilă vizită în SUA a lui Zelenski în această săptămână.

„Ucrainenii au fost de acord cu acordul de pace. Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au fost de acord cu un acord de pace”, a declarat oficialul american pentru CBS News.

Negocieri pe bandă rulantă

Vestea a venit în timp ce secretarul armatei americane, Dan Driscoll, se afla la Abu Dhabi pentru a se întâlni cu oficiali ruși, susțin alte surse citate de jurnaliștii americani. Până în prezent nu a apărut nicio reacție a Rusiei.

Marți, în timpul unei conferințe de presă, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, le-a declarat reporterilor că, deși Rusia „apreciază poziția SUA, care ia inițiativa în rezolvarea conflictului ucrainean”, Moscova „operează profesional, fără a divulga informații înainte de a se ajunge la acorduri formale”. Diplomatul rus a mai spus că „Rusia se așteaptă ca SUA să o informeze cu privire la rezultatele consultărilor cu Ucraina și Europa în viitorul apropiat”.

În paralel, discuțiile dintre ruși și americani de la Abu Dhabi se tot prelungesc. Un oficial militar american din Abu Dhabi a declarat pentru CBS News că Driscoll a petrecut ore întregi negociind cu reprezentanții ruși.

„Rămânem foarte optimiști. Secretarul Driscoll este optimist. Sperăm că vom primi în curând feedback de la ruși. Lucrurile se mișcă rapid”, a spus oficialul.

Nu se știe cine mai face parte din delegația SUA din Abu Dhabi. În zonă se află și o delegație ucraineană care a fost în contact cu Driscoll și echipa sa.

Rusia ar putea respinge planul

Analiștii spun că este improbabil că Rusia să accepte modificările pe care SUA și Ucraina le negociază în noul plan de pace pentru a pune capăt războiului, chiar dacă secretarul armatei americane, Dan Driscoll, se află în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, unde se întâlnesc cu o delegație rusă.

Negociatorii americani și ucraineni au anunțat progrese în ceea ce privește modificarea proiectului planului de pace în 28 de puncte condus de SUA, pentru a-l face mai acceptabil pentru Kiev, dar acest lucru probabil îl va face inacceptabil pentru Rusia, spun observatorii ruși.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Rusia așteaptă să vadă o nouă versiune modificată a planului controversat pentru Ucraina.