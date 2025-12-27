Prima pagină » Știri externe » Zelenski va avea astăzi discuții cu liderii europeni și cu Trump privind pacea din Ucraina

Zelenski va avea astăzi discuții cu liderii europeni și cu Trump privind pacea din Ucraina

Volodimir Zelenski va discuta sâmbătă cu liderii europeni și cu Donald Trump, în cadrul unui efort tot mai intens de a ajunge la un acord de pace, care va culmina cu deplasarea președintelui ucrainean în Florida, duminică.
Iulian Moşneagu
27 dec. 2025, 10:14, Știri externe

Înaintea întâlnirii de duminică, Trump și Zelenski vor avea sâmbătă o convorbire telefonică, la care se vor alătura președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alți lideri europeni, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Reuters.

Garanțiile de securitate și chestiunile teritoriale, în centrul discuțiilor

Zelenski a declarat că discuțiile se vor concentra asupra unora dintre cele mai sensibile aspecte ale negocierilor de pace. Printre principalele teme sensibile se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării, precum și discuțiile teritoriale privind regiunea Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie.

Întâlnirea de duminică este „menită în mod specific să rafineze lucrurile cât mai mult posibil”, a declarat Zelenski vineri.

El a adăugat că planul de pace propus, format din 20 de puncte, este „gata în proporție de 90%”. „Obiectivul nostru este să aducem totul la 100%”, a spus Zelenski. „În prezent, echipele noastre, echipele de negociere ucraineană și americană, au înregistrat progrese semnificative”.

Zelenski este dispus să organizeze un referendum privind planul de pace dacă Rusia va accepta o încetare a focului de cel puțin 60 de zile, a relatat Axios, în urma unui interviu acordat vineri de președintele ucrainean.

Trump: „El nu are nimic până când nu aprob eu”

Actualul plan este considerat o versiune actualizată a unui document anterior, cu 28 de puncte, convenit în urmă cu câteva săptămâni între emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și oficiali ruși, despre care s-a spus că favorizează poziția Kremlinului.

Într-un interviu acordat vineri publicației Politico, Trump a spus că anticipează o întâlnire „bună” cu liderul ucrainean, dar nu a oferit sprijin explicit pentru planul lui Zelenski.

„El nu are nimic până când nu aprob eu”, a declarat Trump.

Potrivit Bloomberg, Moscova intenționează să solicite modificări ale actualului plan de pace în 20 de puncte. Rusia ar urmări obținerea unor garanții împotriva unei noi extinderi a NATO către est și menținerea unui statut de neutralitate al Ucrainei, inclusiv în cazul aderării acesteia la Uniunea Europeană.

