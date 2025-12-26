POLITICO. Donald Trump despre planul de pace: Zelenski „nu are nimic până nu aprob eu”

Președintele Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu exclusiv pentru POLITICO, că va avea ultimul cuvânt asupra oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească cu Trump duminică în Florida și a declarat reporterilor că va prezenta un nou plan de pace format din 20 de puncte.

Cadrul propus include o zonă demilitarizată, iar discuțiile vor aborda, de asemenea, garanțiile de securitate oferite de Statele Unite.

În interviul pentru POLITICO, Trump a părut însă puțin receptiv la ultima propunere a lui Zelenski și nu s-a grăbit să susțină propunerea președintelui ucrainean.

„Nu are nimic până nu o voi aproba”, a spus Trump. „Așa că vom vedea ce are.”

Totuși, el a menționat că așteaptă o întâlnire productivă și discuții promițătoare.

„Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu [Vladimir] Putin”, a declarat Trump, afirmând că se așteaptă să discute cu liderul rus „în curând, cât de mult îmi doresc”.

Comentariile vin la o zi după discuția lui Zelenski cu trimisul special Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele lui Trump, pe care Zelenski a numit-o „o conversație bună”.

De asemenea, Donald Trump a discutat despre atacurile aeriene recente ale SUA împotriva ISIS în Nigeria. Președintele a spus pe rețelele de socializare că intervenția a fost o represalie pentru uciderea creștinilor „la niveluri nemaivăzute de mulți ani și chiar secole!” și că a fost amânată cu o zi pentru „a oferi un cadou de Crăciun”.

„Intenționau să o facă mai devreme. Și am spus: «nu, hai să oferim un cadou de Crăciun»… Nu credeau că va veni asta, dar i-am lovit puternic. Fiecare tabără a fost decimată”, a spus Trump.

Președintele Donald Trump a confirmat că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu îl va vizita în acest weekend.

„Îi am pe Zelenski și pe Bibi. Toți vin. Toți vin. Ne respectă din nou țara”, a spus Trump.

Potrivit NBC, Benjamin Netanyahu îl va informa pe Donald Trump despre amenințarea crescândă din partea Iranului.

Întâlnirea lui Zelenski se va concentra și pe gestionarea centralei nucleare de la Zaporojia și pe controlul asupra regiunilor estice din Donbas revendicate de Moscova.

Planul prezentat de Volodimir Zelenski, considerat o demonstrație de flexibilitate fără cedare de teritoriu, a primit puține reacții publice în Washington.

Oferta de creare a unei zone demilitarizate vine cu condiția ca Rusia să retragă forțele dintr-o porțiune a regiunii Donețk.

Rusia nu a indicat, însă, că ar accepta altceva decât controlul total asupra zonei, spunând foarte clar că sunt diferențe între părți.

Totuși, Donald Trump a scos în evidență dificultățile economice actuale ale Rusiei.

„Economia lor este într-o situație dificilă, foarte dificilă”, a spus Trump în interviu.